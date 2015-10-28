پنالتی های مرگبار چلسی را حذف کردند/ آرسنال از جام کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس سه شنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارها تیم چلسی در زمین استوک سیتی به میدان رفت و در ضربات پنالتی برابر این تیم شکست خورد تا از گردونه رقابتها حذف شود.

دیدار دو تیم در پایان وقت معمول و اضافه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. جاناتان واترز در دقیقه ۵۲ برای میزبان گلزنی کرد و گل تیم چلسی را لوک رمی در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند. فیل باردزلی نیز از تیم میزبان در آخرین دقیقه وقت معمول اخراج شد. در ضربات پنالتی تیم هر پنج بازیکن تیم استوک توپ خود را درون دروازه چلسی قرار دادند اما ادن آزار پنجمین ضربه چلسی را هدر داد تا تیم مورینیو در ادامه بحران‌های خود این بار از جام اتحادیه هم کنار برود.

در یکی دیگر از دیدارها تیم آرسنال در زمین شفیلدونزدی ۳ بر صفر شکست خورد تا این تیم لندنی نیز حذف شود. روز والاس (۲۷)، لوکاس خوا (۴۰) و سام هاکینسون (۵۲) گل‌های تیم میزبان را درون دروازه پتر چک قرار دادند. آرسنال در این بازی ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره را به میدان فرستاده بود.

این دیدار را به سود خود خاتمه داد. تیم هال سیتی نیز در جدال خانگی مقابل لستر سیتی بعد از تساوی یک بر یک در وقت‌های معمول و اضافه این تیم را در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ شکست داد. اورتون نیز همین نتیجه را مقابل نوریچ تکرار کرد.