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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۴۵

ظهر امروز؛

راننده بیل مکانیکی ساکنان منطقه شارستان مشهد را فراری داد

راننده بیل مکانیکی ساکنان منطقه شارستان مشهد را فراری داد

مشهد- حفاری غیر اصولی و بی احتیاطی راننده یک بیل مکانیکی ظهر امروز منجر به شکستگی یکی از انشعابات فرعی گاز در مشهد شد و اهالی منطقه شارستان را مجبور به ترک خانه های خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز راننده یک بیل مکانیکی که در خیابان شارستان مشغول حفاری بود به دلیل ناآشنایی با منطقه لوله ۱۲۰ اینچی گاز را شکست و موجی ایجاد رعب و وحشت در منطقه شد.

شکستگی این لوله و متصاعد شدن بوی نامطبوع گاز در منطقه موجب شد تا شهروندان به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی و انفجار از نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد طلب استمداد کنند.

با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی در کمترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع انفجار در دستور کار قرار گرفت و ساکنان این منطقه مسکونی تخلیه شدند.

سرپرست ایستگاه شماره دو سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: این حادثه ظهر امروز در بلوار شارستان از سمت خیابان نواب صفوی و به علت برخورد بیل مکانیکی با لوله ۱۲۰ اینچی گاز هنگام حفاری خیابان در یک پروژه شهری رخ داد.

احمد مرندی بیان کرد: ناآشنایی با نقشه های زیر زمینی قبل از عملیات حفاری موجب شد تا راننده این بیل مکانیکی لوله ۱۲۰ اینچی گاز را قطع کند.

 وی با اشاره به ترکیدن لوله و نشت شدید گاز در محل اظهار کرد: با تلاش آتش نشانان و حضور شرکت های خدماتی برق و گاز ضمن قطع کردن جریان برق و گاز این منطقه، محیط ایمن سازی و از وقوع انفجار جلوگیری شد.

مرندی با اشاره به همکاری عوامل انتظامی و پلیس راهور با آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه شماره دو در تخلیه ساکنان این منطقه و ممانعت از رفت و آمد وسائط نقلیه به منظور جلوگیری از ایجاد جرقه و اصطکاک گفت: عدم شناسایی نقشه های زیر زمینی قبل از عملیات حفاری بروز این حادثه را در پی داشت که ممکن بود به فاجعه ای بزرگ تبدیل شود.

کد مطلب 2951662

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    نظرات

    • مجتبی ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
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      پاسخ
      عالیه ممنون

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