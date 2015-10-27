به بازی زیبا امتیاز نمی دهند/نبود بازیکنان اثرگذارمان مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر رضا فلاح پس از شکست ۴ بر ۳ خانگی تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان گفت: در این دیدار بازی را خوب شروع نکردیم و تیم حریف با استفاده از بازیکنان با کیفیت خود توانست ۴ گل به ما بزند اما در ادامه هر چه بازی به جلوتر رفت جوانان ما خودباوری بیشتری پیدا کردند و اگر زمان اجازه می داد می توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم.

وی افزود: ما باید از تجربه نیم فصل اول بیشتر استفاده کنیم و اجازه ندهیم حریفان به راحتی به گل برسند در عین حال تلاش مضاعف شاگردانم برای جبران نتیجه را ارج می نهم و معتقدم آنها با تمام توان برای کسب نتیجه لازم تلاش کردند.

فلاح با بیان اینکه تیمش امروز مهره های اثرگذاری را نداشت گفت: نبود بهترین گلزن تیم و چند بازیکن اثر گذار تیم برای ما مشکل ساز شد وامیدوارم در بازی های آینده با تمام توان مقابل حریفان قرار بگیریم.

وی در پایان با تبریک این برد به تیم گیتی پسند گفت: آنها از بازیکنان با کیفیتی بهره می برند وخوشحالم که مقابل این تیم نمایش خوبی داشتیم هر چند اگر امتیاز خانگی را کسب می کردیم خوشحال تر می شدم.

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتسال مقاومت البرز در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر عصر امروز سه شنبه در سالن انقلاب اسلامی کرج با نتیجه ۴ بر ۳مغلوب گیتی پسند اصفهان شد.