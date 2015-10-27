هند برای مبارزه علیه تروریسم بوکوحرام به آفریقا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، وزارت امور خارجه هند امروز با انتشار بیانیه ای از آمادگی این کشور برای آموزش نیروهای مبارزه با تروریسم آفریقا در راستای مبارزه با گروه تروریستی بوکوحرام خبر داد.

در این بیانیه آمده است: برای کمک به نیروهای ائتلاف آفریقایی در مبارزه با تروریست های بوکوحرام اماده است تا به آموزش این نیروها مبادرت نماید.

این بیانیه در ادامه تصریح کرد: ما برای افزایش توان نیروهای منطقه ای در مقابله با تروریست های بوکوحرام آماده ایم تا از لحاظ فنی آن ها تجهیز کرده و به آموزش آن ها اقدام نماییم.

سران هند و آفریقا در اجلاس ۴روزه خود به منظور افزایش حجم روابط تجاری و همچنین برقرای امنیت دریایی و مبارزه با تروریسم از دیروز گرد هم آمده اند.

نمايندگان ۵۴ کشور آفريقايي از جمله سران ۴۰ کشور از اين قاره در این اجلاس حضور دارند و امروز ۲۷ اکتبر نیز وزاری خارجه این کشورها با یکدیگر دیدار و پیرامون برخی مسائل از قبیل مبارزه با تروریسم به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

این اجلاس در نوع خود بزرگترین اجلاس سران هند و آفریقا در زمینه افزایش حجم روابط تجاری و اقتصادی است.