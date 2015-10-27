نمایشگاه هفته پدافند غیرعامل در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه ۱۲ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل استان هرمزگان، دستاوردها، توانمندی و تولیدات خود را برای بازدید عموم به نمایش گذاشته اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان عصر سه شنبه در آئین افتتاح این نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه برای عمومی کردن مفهوم پدافند غیرعامل و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به گروه های مختلف برپا شده است.

بهروز اکرمی افزود: در هفته پدافند غیرعامل اجرای ۱۳۰ برنامه در هرمزگان پیش بینی شده که مهمترین آن برگزاری رزمایش با همکاری دستگاه های مختلف است که به عمومی سازی پدافند غیرعامل کمک می کند.

وی گفت: در چند سال اخیر در حوزه پدافند غیرعامل در هرمزگان اقدامات مؤثری صورت گرفته و امسال هرمزگان یکی از استان های برتر در حوزه پدافند غیرعامل معرفی شده است.

نمایشگاه پدافند غیرعامل استان هرمزگان تا ۱۰ آبان برای بازدید عموم برپاست.