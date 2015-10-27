سیاه جامگان فولاد را روسفید کردند/خداحافظی قرمزها با قعر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های فولاد خوستان و سیاه جامگاه مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را فولاد خوزستان با برتری یک بر صفر به سود خود پایان داد تا اهوازی ها به اولین پیروزی این فصل خود دست پیدا کنند.

* تک گل این بازی را ماتیاس چاگو بازیکن کامرونی فولاد در دقیقه ۹۰ وارد دروازه حریف کرد تا فولاد با این پیروزی از انتهای جدول جدا شو و جای خود را همشهریش استقلال اهواز بدهد.

فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: علیرضا سلیمی، امید خالدی، بهمن کامل، لئونارد مساریچ، محمدرضا خانزاده، مهدی بدرلو (۳۲- اکبر ایمانی)، ماتیاس چاگو، امیرحسین فشنگچی (۴۶- اسماعیل شریفات)، ساسان انصاری، حسین ابراهیمی و مهدی دغاغله (۷۰- هادی حبیبی نژاد) وارد میدان شد.

سیاه‌جامگان مشهد نیز در این دیدار با ترکیب: محسن فروزان، سیدمیثم حسینی، بهروز افشار، حسین زامهران (۷۹- امید سینگ)، سالار افراسیابی، سعید مهدی پور، رضاشربتی، علیرضا نقی زاده، جیمی داسیلوا (۶۲- مصطفی احمدی)، محسن دلیر (۴۶- احمد امیرکامدار) و غلامرضا عنایتی در برابر حریف صف آرای کرد.

* تیم سیاه جامگان برای اولین بار در استادیوم غدیر به میدان می رفت. این تیم از ابتدای امسال دوبار در استادیوم تختی اهواز مقابل تیم های فولادنوین و استقلال اهواز بازی کرده بود.

* این بازی را حسن اکرمی با کمک حمید سبحانی و فرید امیدوار سوت زد و در این دیدار به اکبر ایمانی و بهمن کامل (فولاد) و احمد امیرکامدار (سیاه جامگان) کارت زرد نشان داد.

* حسین مالکی، علی سینا ربانی و عارف آقاسی بازیکنان جوان فولاد که در بین فهرست ۱۸ نفره این تیم در این بازی جایی نداشتند، با حضور در جایگاه ویژه این بازی را تماشا کردند.

* از نکات جالب توجه این بازی می توان به نیمکت نشینی اسماعیل شریفات اشاره کرد چرا که وی یکی از بهترین بازیکنان فولاد خوزستان به شمار می رود که در فصل های گذشته نقش مهمی در موفقیت این تیم در لیگ برتر ایفا کرده است.

* سیاه‌جامگان مشهد در سال ۹۴ سه بار با تیم های خوزستانی، فولادنوین اهواز، استقلال خوزستان و استقلال اهواز بازی کرده و هر سه بازی را باخته است.

* بنری در استادیوم به زبان انگلیسی خطاب به اسکوچیچ قرار داده شده بود که در آن از سرمربی فولاد خواستار جذب مهاجم خارجی شده بودند. بنر دیگری همانند هفته های گذشته تحت عنوان «بازیکن من کجاست» در بین تماشاگران است.

* پیش از آغاز این بازی و به رسم معمول بازی های فوتبال در ایران، محسن فروزان دروازه بان تیم فوتبال سیاه جامگاه مشهد به سمت دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد خوزستان رفت و از آن سوی میدان، مهدی بدرلو، علی سلیمی، محمدرضا خانزاده، امیرحسین فشنگچی و مهدی دغاغله بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان به سمت فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگاه رفتند و برای حضور در میدان رخص گرفتند.

* محسن دلیر بازیکن تیم سیاه جامگاه مشهد که اتفاقا در ابتدای فصل بحث حضور وی در فولاد خزوستان به شدت داغ شده بود، در جریان بازی در یک برخورد بینی اش شکست و تعویض شد.

* گروهی از هواداران تیم فولاد خوزستان که از یک ساعت پیش برای تشویق این تیم مقابل سیاه جامگان مشهد به استادیوم غدیر رفته بودند، پس از مواجه شدن با مدیران این باشگاه از آنها خواستند تا زمینه ورود رایگان هواداران به ورزشگاه را فراهم کنند. مدیران باشگاه فولاد هم ضمن هماهنگی با مسئولان هیئت فوتبال خوزستان و سازمان لیگ، زمینه ورود رایگان تماشاگران را فراهم کردند تا آن دسته از هوادارانی که امروز برای تشویق فولاد به استادیوم غدیر می روند، بدون خریداری بلیط وارد ورزشگاه شوند.

* گل پیروزی فولاد با شادی زایدالوصف دراگان اسکوچیچ همراه بود، چرا که این مربی با گل ماتیاس چاگو در سمت خود ابقا شد.