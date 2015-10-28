کاریابی ، شیوه ای برای کلاهبرداری از جویندگان کار/شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر ۲۴ فروردین ماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۸ تهران نو به مأموران اعلام کرد : " فردی ناشناس ، با وعده استخدام در یک شرکت خصوصی و به بهانه درخواست ضمانت برای اشتغال ، طلاهای همسرم را گرفته و متواری شده است " .

با تشکل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه ۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " ۲۴ فروردین در پارک خیام با شخصی حدودا ۴۰ ساله آشنا شدم که پیشنهاد شغل و کار داد ؛ بالاتفاق ، به منزل اینجانب رفته و پس از صرف چای برای بستن قرارداد از خانه خارج شدیم . به بهانه گرفتن عکس ، داخل یک عکاسی رفتیم ؛ این شخص در آنجا بنده را گذاشت و خودش با موتور مجددا به در منزل بنده من آمده و به بهانه ضمانت ، از همسرم تعداد ۱۰ عدد النگو ، یک عدد زنجیر و پلاک ، یک جفت گوشواره ویک حلقه انگشتر گرفته و متواری شده است " .

همسر شاکی پرونده نیز پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی ، ضمن تأیید اظهاراتش همسرش به کارآگاهان گفت : در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز همسرم بهمراه فردی حدودا ۴۵ ساله وارد خانه شد ؛ شخص مورد نظر گفت : برای همسرتان شغلی پیدا کرده ام ؛ آیا شما موافق هستید که همسرتان سرکار برود که من نیز پاسخ مثبت دادم ؛ سپس هر دو نفر از منزل خارج شدند تا اینکه بعد از گذشت نیم ساعت ، این شخص مجددا و اینبار به تنهایی به درب خانه ما مراجعه و با نشان دادن دو کاغذ امضا شده عنوان کردند : همسرتان گفته که طلاهایتان را بدهید تا برای ضمانتش ببرم و من نیز طلاهایم را به ایشان دادم .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، دومین شاکی پرونده که دقیقا به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود نیز شناسایی شد . شاکی اخیر پرونده در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "در داخل بانک با شخص ناشناسی آشنا شدم ؛ پس از گذشت دقایقی این شخص عنوان کرد : "آیا مایل هستید با حقوق خوب در یک محضرخانه مشغول به کار شوید ؟ " و من نیز عنوان کردم که اگر شعل خوبی باشد ، موردی ندارد ؛ در ادامه این شخص عنوان کرد : "باید رضایت همسرتان را نیز داشته باشم" و به این بهانه ، به اتفاق به منزل بنده مراجعه کردیم . ایشان از همسرم پرسید : " آیا شما مایل هستید که همسرتان با حقوق خوب به سرکار برود ؟" که همسرم نیز جواب مثبت دادند . در ساعت ۱۲:۰۰ برای رفتن به محضرخانه و بستن قرارداد کاری از منزل خارج شدیم که در بین راه ، ایشان مرا مقابل یک مغازه عکاسی از موتور پیاده نمود تا من عکس بیندازم ؛ سپس خودش به منزل اینجانب مراجعه نمود و از همسرم به بهانه ضمانت شغلی درخواست طلاهایش را نمود و همسرم نیز طلاهایش را به این شخص تحویل داد " .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به این پرونده ، با توجه به شناسایی تصویر متهم از طریق تصاویر دوربین های مداربسته بانکی و به جهت شناسایی و دستگیری این شخص ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۸۰ و ۲۱۸۶۵۸۵۳ در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند "