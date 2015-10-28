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۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۴

کاریابی ، شیوه ای برای کلاهبرداری از جویندگان کار/شناسایی کنید

کاریابی ، شیوه ای برای کلاهبرداری از جویندگان کار/شناسایی کنید

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی باانتشار عکس متهم کلاهبرداری که با شگرد کاریابی اقدام به کلاهبرداری از طعمه هایش می کرد از شهروندان درخواست کرد متهم را شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ۲۴ فروردین ماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۸ تهران نو به مأموران اعلام کرد : " فردی ناشناس ، با وعده  استخدام در یک شرکت خصوصی و به بهانه درخواست ضمانت برای اشتغال ، طلاهای همسرم را گرفته و متواری شده است " .

با تشکل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه ۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " ۲۴ فروردین در پارک خیام با شخصی حدودا ۴۰ ساله آشنا شدم که پیشنهاد شغل و کار داد ؛ بالاتفاق ، به منزل اینجانب رفته و پس از صرف چای برای بستن قرارداد از خانه خارج شدیم . به بهانه گرفتن عکس ، داخل یک عکاسی رفتیم ؛ این شخص در آنجا بنده را گذاشت و خودش با موتور مجددا به در منزل بنده من آمده و به بهانه ضمانت ، از همسرم تعداد ۱۰ عدد النگو ، یک عدد زنجیر و پلاک ، یک جفت گوشواره ویک حلقه انگشتر گرفته و متواری شده است " .

همسر شاکی پرونده نیز پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی ، ضمن تأیید اظهاراتش همسرش به کارآگاهان گفت : در ساعت ۱۲:۳۰  همان روز همسرم بهمراه فردی حدودا ۴۵ ساله وارد خانه شد ؛ شخص مورد نظر گفت : برای همسرتان شغلی پیدا کرده ام ؛ آیا شما موافق هستید که همسرتان سرکار برود که من نیز پاسخ مثبت دادم ؛ سپس هر دو نفر از منزل خارج شدند تا اینکه بعد از گذشت نیم ساعت ، این شخص مجددا و اینبار به تنهایی به درب خانه ما مراجعه و با نشان دادن دو کاغذ امضا شده عنوان کردند : همسرتان گفته که طلاهایتان را بدهید تا برای ضمانتش ببرم و من نیز طلاهایم را به ایشان دادم .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، دومین شاکی پرونده که دقیقا به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود نیز شناسایی شد . شاکی اخیر پرونده در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "در داخل بانک با شخص ناشناسی آشنا شدم ؛ پس از گذشت دقایقی این شخص عنوان کرد : "آیا مایل هستید با حقوق خوب در یک محضرخانه مشغول به کار شوید ؟ " و من نیز عنوان کردم که اگر شعل خوبی باشد ، موردی ندارد ؛ در ادامه این شخص عنوان کرد : "باید رضایت همسرتان را نیز داشته باشم" و به این بهانه ، به اتفاق به منزل بنده مراجعه کردیم . ایشان از همسرم پرسید : " آیا شما مایل هستید که همسرتان با حقوق خوب به سرکار برود ؟" که همسرم نیز جواب مثبت دادند . در ساعت ۱۲:۰۰ برای رفتن به محضرخانه و بستن قرارداد کاری از منزل خارج شدیم که در بین راه ، ایشان مرا مقابل یک مغازه عکاسی از موتور پیاده نمود تا من عکس بیندازم ؛ سپس خودش به منزل اینجانب مراجعه نمود و از همسرم به بهانه ضمانت شغلی درخواست طلاهایش را نمود و همسرم نیز طلاهایش را به این شخص تحویل داد " .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به این پرونده ، با توجه به شناسایی تصویر متهم از طریق تصاویر دوربین های مداربسته بانکی و به جهت شناسایی و دستگیری این شخص ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۸۰ و ۲۱۸۶۵۸۵۳ در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند "

کد مطلب 2951687

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