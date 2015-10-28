فصل جدید لیگ برتر تکواندو پنجشنبه آغاز می شود/ جدال تازه واردها

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از چند سال برگزاری لیگ با حضور شش تیم و هفت تیم با همت ملی پوشان دیروز و امروز تکواندو ایران و نه تلاش مسئولان جمع تیم های حاضر در این مسابقات به عدد ۹ رسید. رقابتهایی که انتظار می رود با حضور نفرات ملی پوش و تقابل آنها در بالاترین سطح فنی برگزار شود.

اینکه شهرداری ساری با هدایت فیض الله نفجم ، گیتی پسند با هدایت علیرضا نصر و یاسین پیشرو با هدایت فریبرز عسگری و یوسف کرمی اولین تجربه حضور در لیگ را پشت سر می گذارند می تواند نوید روزهای خوبی را برای تکواندو ایران در بخش مربیگری باشد.

از سوی دیگر ملی پوشانی که سال گذشته به دلیل شرایط مالی تیم ها از لیگ دور بودند این فصل در قالب تیم های مختلف روی «شی هاپ چانگ» لیگ حاضر می شوند خود می تواند نوید برگزاری لیگی با شرایط فنی مناسب را دهد.

با این وجود انتظار می رود سازمان لیگ با رفع مشکلات سالهای گذشته و برخی ابهاماتی که در بحث قرارداها وجود دارد شرایط رقابت در فضایی سالم و برابر را برای همه تیم ها فراهم کند. ضمن اینکه تمرکز برگزاری در تهران لیگ برتر را از اهداف خود دور خواهد کرد.

اما هفته های اول و دوم این مسابقات فردا پنجشنبه با برگزاری هفت دیدار انجام می شود که دانشگاه آزاد به دلیل حضور دو تکواندوکار به همراه تیم ملی در مسابقات قزاقستان در هفته اول حضور نخواهد داشت.

در میان بازیهای هفته اول دیدار شهرداری ورامین قهرمان دوره قبل با استیل البرز تیم سوم دوره قبل و دیدار یاسین پیشرو قم با پاس قوامین از مهمترین بازیها می باشد. بعد بازیهای هفته نخست می توان در مورد شرایط و ترکیب تیم ها بهتر اظهار نظر کرد.

برنامه کامل هفته نخست:

هيات تكواندو شمال شرق – پاس قوامين

هيات تكواندو استان قزوين – شهرداري ساري

شهرداري ورامين – صنايع استيل البرز



برنامه کامل هفته دوم :

گيتي پسند اصفهان – شهرداري ساري

هيات تكواندو شمال شرق ) – صنايع استيل البرز

هيات تكواندو استان قزوين – شهرداري ورامين

پاس قوامين – باشگاه فرهنگي ورزشي ياسين پيشرو قم