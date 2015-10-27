آمریکا همچنان به حمایتهای مالی و تسلیحاتی از تکفیریها ادامه میدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ابراهیم جعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل امروز سه شنبه بار دیگر حمایتهای مالی و تسلیحاتی آمریکا از تروریست های تکفیری در سوریه را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه آمریکایی ها همچنان به حمایتهای مالی و تسلیحاتی از تروریست ها ادامه می دهند و این حمایتها را تاکنون متوقف نساخته اند، گفت: برای برقراری صلح و ثبات در سوریه ابتدا باید این اقدامات خصمانه متوقف شوند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا اخیرا نیم میلیارد دلار برای آموزش و تسلیح آنچه که از آن به عنوان گروه های مسلح معتدل یاد می کند، اختصاص داده است.

الجعفری با بیان اینکه برخی مدعی تلاش برای حل بحران انسانی کنونی در سوریه هستند، اظهار داشت: ادعاهای این دسته از دولت ها در حالی مطرح می شود که آنها همچنان به حمایتهای خود از تروریسم ادامه می دهند.

این مقام سوری با تأکید بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه، اظهار داشت: مشکل اینجاست که برخی از دولت ها با ادامه حمایت از تروریسم و افراطی گری در مسیر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه مانع تراشی می کنند.