چمن ورزشگاه الغدیر اهواز کیفیت نداشت/ عنایتی جور تیم را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی شامگاه امروز پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: واقعیت این است که دو تیم یک بازی سرد و بی‌روح را به نمایش گذاشتند که به نظر من هواداران نیز از تماشای این بازی لذت نبردند.

وی افزود: فولاد امروز در حالی با تک گل به پیروزی رسید که روی حملات ما و با استفاده از یک ضد حمله به گل رسید درحالی‌که آنها باید در خانه بیشتر حمله می‌کردند.

کاظمی ادامه داد: با وجود شکستی که در این بازی به دست آوردیم؛ ولی بازیکنان ما به لحاظ بدنی و تاکتیکی چیزی از حریف کمتر نداشتند ولی کیفیت زمین چمن ورزشگاه الغدیر اهواز مناسب نبود و باعث شد قدرت پاهای بازیکنان ما در طول بازی تحلیل برود.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد گفت: متأسفانه خط حمله تیم ما قدرت خوبی در این بازی از خود به نمایش نگذاشت چرا که ما در این بازی موقعیت‌سازی کردیم ولی خط حمله ما از این موقعیت‌ها به خوبی استفاده نکرد.

کاظمی با بیان اینکه فولاد امروز در این بازی چیز خاصی از خود نشان داد، تصریح کرد: امروز هوای اهواز گرم بود و باد هم ما را اذیت کرد.

وی با تمجید از عملکرد رضا عنایتی مهاجم کهنه‌کار خود در این بازی اظهار کرد: وی به تنهایی جور تیم را کشید ولی بازیکنان ما موقعیت چندانی برای وی نساختند.

کاظمی تاکید کرد: تیم ما نقاط ضعفی دارد که سعی می‌کنیم با تلاش و برنامه‌ریزی و تمرین، آنها را برای بازی‌های بعدی رفع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز تیم های فولاد خوزستان و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را فولاد خوزستان با برتری یک بر صفر به سود خود پایان داد تا بعد از مدت‌ها به یک پیروزی دست یابد.

تک گل این بازی را ماتیاس چاگو بازیکن کامرونی فولاد در دقیقه ۹۰ وارد دروازه حریف کرد تا فولاد با این پیروزی از انتهای جدول جدا شو و جای خود را همشهری‌اش استقلال اهواز بدهد.