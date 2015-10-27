۱۰ هزار اصفهانی از ابتدای امسال تاکنون بیکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح دهمین نمایشگاه صنعت و اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات، خدمات و نظافت صنعتی و کارگاهی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از تولیدات صنایع استان اصفهان در انبارها ذخیره شده اند، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که این مشکل برای تمام صنایع استان ایجاد شده است و شامل حال صنعتی خاص نیست.

وی واردات بی رویه کالاهای خارجی و کاهش توان خرید مردم به دلیل رکود حاکم بر بازار را مهم ترین دلایل انباشته شدن کالاهای تولیدی در انبار کارخانه ها دانست و بیان داشت: بر اثر وضعیت موجود از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار کارگر استان اصفهان از کار بیکار شده اند که بخش عمده آن از صنایع انتخاب بوده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید با استفاده از تولید داخل این امر را در جامعه نیز نهادینه کنند، اضافه کرد: این در حالی است که در برخی از مهمانی مسئولان حتی از پذیرایی خارجی به جای تولیدات مرغوب خارجی استفاده می شود.

وی افزود: برخی می‌گویند کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این در حالی است که باید توجه داشته باشیم که نمی‌توان کالایی همچون یخچال و... را به صورت قاچاق وارد کشور کرد چرا که واردات این کالاها به هر روشی نیاز به طی مراحل اداری دارد.

حجت الاسلام موسوی لارگانی در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های بین المللی می‌تواند به تولید کمک قابل توجهی داشته باشد، اظهار داشت: فضای تولید و توسعه در کشور باز شده است و در این راستا باید با اتکا به علم و دانش از این فضا بهترین بهره وری را داشته باشیم.

وی دعوت از سرمایه‌گذاران برای تبدیل ایده جوانان به عمل را نیز امری مهم خواند و ادامه داد: بسیاری از ایده های جوانان قربانی سهولت واردات کالاهای مشابه می شود که در این زمینه باید توجه کافی از سوی دولتمردان صورت پذیرد.