آينده اختصاص تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي بخش صنعت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، معاونت پژوهشي اين مركز در گزارشي با انتشار گزارشي عملكرد حساب ذخيره ارزي در بخش صنعت را مورد بررسي قرار داد.

اين معاونت تصريح كرد كه ازابتداي تشكيل ‌اين حساب تا30 شهريورماه سال جاري براي بخش‌ صنعت7/6ميليارد دلارگشايش اعتبار صورت گرفته است.

بر اساس اين گزارش بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي در بخش صنعت به ويژه در مورد طرحهاي صنعتي و معدني گشايش اعتبار شده بالاي 25 ميليون دلار نشان مي‌دهد كه بيشتر اين طرحها مربوط به صنايع «كاني غيرفلزي»، «غذايي و دارويي»، «ماشين سازي و تجهيزات» و «نساجي و چرم» مي‌باشند كه در جلسات مختلف هيات امناي ارزي مورد حمايت قرار گرفته‌اند به گونه‌اي كه از مجموع 52 طرح صنعتي و معدني بالاي 25 ميليون دلار گشايش اعتبار شده، 25 طرح مربوط به صنايع كاني غيرفلزي بوده است كه شامل صنعت سيمان نيز مي‌باشد.

مركز پژوهشها همچنين با اشاره به محاسبات تسهيلات حساب ذخيره ارزي با دلار و اين كه دلار آمريكا طي سه سال اخير در مقابل بسياري از ارزهاي معتبر جهاني ارزش خود را از دست داده است، افزود: يكي از دلايل اين كه ريال ايران در مقابل دلار آمريكا در سه سال اخير به ميزان چندان زيادي كاهش ارزش نيافته است، كاهش ارزش دلار آمريكا در مقابل اكثر ارزهاي معتبر جهاني بوده و البته در اين ارتباط افزايش قابل توجه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نيز موثر بوده است.

بر اساس اين گزارش، مجموع كاهش ارزش سالانه ريال ايران در مقابل دلار آمريكا و نرخ سود پرداختي سالانه به حساب ذخيره ارزي حدود 7 تا 8 درصد است كه بسيار كمتر از نرخهاي سود معمول براي دريافت‌كنندگان تسهيلات در بازار رسمي و غيررسمي پول كشور مي‌باشد و در صورتي كه پيش بيني دريافت كنندگان تسهيلات ارزي در بخش صنعت در مورد كاهش ارزش ريال ايران در مقابل دلار آمريكا مشابه روند سه سال گذشته باشد، قطعا تمايل به دريافت اين گونه تسهيلات ادامه خواهد داشت زيرا نرخ سود مورد انتظار تسهيلات براي بخش صنعت در سالهاي 1383 و 1384 به ترتيب 15 و 16 درصد بوده است.

