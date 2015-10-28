روزگار تاریک تنها غار آبی فارس/ «مظفر سَهلَک» متروکه شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شاید وقتی در ایران از غار نامبرده میشود مردم ایران فورا به یاد غار «علیصدر» در همدان بیافتند، غار آبی با زیباییهای فراوان که هر بینندهای را محصور جلوههای طبیعی خود میکند.
اما در استان فارس غاری وجود دارد که ازنظر زیبایی دستکمی از علیصدر ندارد و به آن بزرگترین غار آبی استان فارس میگویند.
«مظفر سهلک» نام غاری در۱۸۰کیلومتری شرق داراب و در روستای «رستاق» شهرستان داراب است که عنوان تنها و بزرگترین غار آبی فارس را به خود اختصاص داده است.
غاری که حدود ۲۰ سال قبل توسط یک گروه کوهنوردی و فردی به نام مظفر در منطقه «سهلک» کشف شد. این غار که قدمت نامشخص و شباهتهای بسیاری به غار علیصدر همدان دارد، یکی از جلوههای طبیعی فارس محسوب میشود که به دلیل قرار گرفتن آثار تاریخی متعدد در نزدیکی آن میتواند به جاذبه منحصربهفرد و بکر گردشگری استان تبدیل شود.
این غار ۳۳۰متر عمق دارد و از یک دهلیز اصلی و چندین دهلیز منشعب تشکیلشده و چندین آبشار و حوضچه زیبا و مجموعهای از «استالاگمیت ها» و «استالاکتیت» های بینظیر در اندازهها و طرحهای مختلف زیبایی این غار را تکمیل کرده است.
غار سهلک دارای دو قسمت غار تاریک (خواجه تاریک) که دارای آب است و غار روشن (خواجه روشن) که فاقد آب است تشکیل میشود.
برای رسیدن به ورودی غار مظفر سهلک کوهنوردان بعد از رسیدن به بخش روستاق در ۴۵ کیلومتری جاده داراب به بندرعباس از طریق گردنه گدار پنبه عازم دشت سلطانآباد، روستای گورخر و نهایتاً دهکده کوچک سهلک میشوند و از این روستا در مسیر دره سهلک با دو ساعت راهپیمایی امکان رسیدن به دهانه غار وجود دارد.
اخیراً جادهای امکان رسیدن تا ۳۰۰ متری غار را با وسیله نقلیه فراهم کرده و در نزدیکی دهانه غار چشمه زیبای سهلک پذیرای کوهنوردان است، ضمن اینکه بازدید از غار مظفر سهلک نیاز به وسایل فنی خاصی ندارد.
متأسفانه از سال ۷۲ که این غار کشف و معرفی شد تاکنون بیآنکه هیچکس مسئولیت حفاظت از این گنجینه طبیعی زیبا را به عهده بگیرد شاهد تخریب این غار زیبا بودهایم.
نبود راه دسترسی مناسب «غار مظفر سهلک» را متروکه کرد
در خصوص این اثر طبیعی، دبیر انجمن میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان داراب به خبرنگار مهر گفت: بااینکه غار مظفر سهلک یکی از منحصربهفرد فردترین آثار طبیعی شهرستان محسوب میشود، اما نبود یکراه دسترسی مناسب، این غار را به مکانی متروکه تبدیل کرده است.
محمدباقر مهاجر بیان کرد: در نزدیکی غار سهلک، آثار تاریخی چون قلعه، آسیاب و چند چهارطاقی قرارگرفته اما وجود این آثار ثبتشده هم نتوانسته تنهاترین غار آبی فارس را به جاذبه گردشگری بدل کند.
مهاجر با انتقاد از بیتوجهی مسئولان استانی و شهرستانی در خصوص معرفی این اثر طبیعی، تأکید کرد: با توجه به آبوهوای منطقه رستاق، بازدید از این غار در فصول مختلف سال امکانپذیر است.
دبیر انجمن میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان داراب بابیان اینکه ورود به این غار کمی دشوار است، اظهار داشت: علاوه بر نبود راه دسترسی، کوچکی دهانه این غار نیز ورود گردشگران به محوطه اصلی را سخت کرده، اما فضای درونی آن قابل توصیف نیست و بهمحض ورود به این محل، غار علیصدر همدان در ذهن افراد تداعی میشود.
متأسفانه غار سهلک فاقد یک تابلو معرفی است و اگر گردشگر و یا کوهنوردی بخواهد از این محوطه دیدن کند با مشکل مواجه خواهد شد و باید از راهنمای محلی کمک بگیردمهاجر بر ضرورت معرفی این اثر طبیعی تأکید کرد و گفت: متأسفانه غار سهلک فاقد یک تابلو معرفی است و اگر گردشگر و یا کوهنوردی بخواهد از این محوطه دیدن کند با مشکل مواجه خواهد شد و باید از راهنمای محلی کمک بگیرد.
وی با اشاره به اینکه از گردشگری منطقه رستاق غافل شدهاند، تصریح کرد: روستای رستاق دارای جاذبههای متعدد تاریخی و طبیعی است اما در حال حاضر این منطقه بهدرستی معرفی نشده و جاذبههای آن همچنان مغفول مانده ازاینرو مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر، برنامههای ویژهای برای توسعه و رونق گردشگری در این منطقه در نظر بگیرند.
معاون گردشگری فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مسئلهای که در خصوص یک مکان گردشگری کمتر شناختهشده وجود دارد نبود زیرساختهای حداقلی برای بازدید از محل است.
غار مظفر سهلک از داشتن حداقل زیرساختها محروم است
سیدموید محسن نژاد بابیان اینکه غار مظفر سهلک بهعنوان یک منطقه کمتر شناختهشده از داشتن حداقل زیرساختها محروم است، بیان کرد: برای بازدید از این منطقه حداقل زیرساختها که شامل سرویس بهداشتی، محلی برای پارک خودرو، استراحتگاه و... است وجود ندارد.
وی بابیان اینکه این غار در منطقهای صعبالعبور قرار دارد، اظهار داشت: البته میتوان این منطقه را در قالب بستههای گردشگری در دفاتر مسافرتی به مردم معرفی کرد و با انعقاد قراردادی بین دفاتر و مردم پیشبینیهای لازم انجام شده و مردم را برای بازدید به این منطقه برد.
معاون گردشگری فارس با تأکید بر اینکه مردم و دستگاههای شهرستانی ازجمله شهرداری باید سرمایهگذاری لازم را انجام دهند، بیان کرد: در صورت تحقق این امر و با ایجاد زیرساختها و یا حتی جذب سرمایهگذار میتوان از این جاذبه گردشگری استفاده کرد که درنهایت رونق روستا و شهرستان را به همراه دارد.
محسن نژاد با اشاره به اینکه اعتبارات میراث فرهنگی در این حوزه بسیار ناچیز است، گفت: حدود ۳۰ درصد از آثار تاریخی کشور از دوره ایلامی تا معاصر در استان وجود دارد ازاینرو امکان اینکه میراث فرهنگی بهتنهایی در این حوزه نیز وارد شود، وجود ندارد.
بههرحال وجود این غار میتواند سهمی بزرگی در جذب گردشگر بهخصوص گردشگران علاقمند به جاذبههای طبیعی داشته باشد به شرطی که با تخصیص اعتبارات مناسب بتوان شرایط را برای بهبود زیرساختها و حضور گردشگر در منطقه فراهم کرد.
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