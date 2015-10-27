نواز شریف از مناطق زلزله زده پاکستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای پی تی ان، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به دنبال زلزله ۷/۷ ریشتری در مناطق مختلفی از پاکستان، افغانستان و هند، امروز به برخی از مناطق آسیب دیده در این کشور رفت و از نزدیک در جریان خسارت های زلزله و روند امدادرسانی ها قرار گرفت.

طبق گزارش ها، بعد از ظهر دیروز زلزله ای قوی مناطق مختلفی از پاکستان، افغانستان و هند را به لرزه در آورد. مرکز این زلزله ۱۹۳ کیلومتری از عمق زمین در «هندوکش» کابل گزارش شده است.

بیشترین آمار تلفات در کشور پاکستان و در ایالت «خیبر پختونخواه» اعلام شده است، طبق آخرین آمار رسیده از رسانه های پاکستان تعداد کشته شدگان بیش از۲۳۰ نفرو تعداد زخمی ها نیز بیش از ۱۵۰۰ نفر است.

این در حالی است که بیشترین تعداد کشته شدگان مربوط به ایالت «خیبرپختونخواه» است که در مناطق مختلف آن به ترتیب: «شا الکه»۴۲، «چترال» ۳۲،«سوات» ۲۸،«لوئر»۲۴ و « اپرمین» ۲۲ نفر و در مجموع ۱۸۴ نفر جان خود را از دست داده اند.

همچنین در «گلگت بلتستان» ۱۵، «پنجاب» ۱۰ و «جامووکشمیر» ۲ نفر جان خود را ازدست داده اند. تعداد کشته شدگان در افغانستان نیز ۹۰ نفر و زخمی شدگان بیش از ۳۰۰ نفر اعلام شده است.

در این حادثه همچنین بیش از ۲۰۹۷ خانه در پاکستان به طور کامل تخریب شده است. گفتنی است درسال ۲۰۰۵ نیز زلزله ای به قدرت ۸.۷ ریشتر منطقه «کشمیر» پاکستان را به لرزه درآورد که طی آن بیش از ۸ هزار نفر جان خود را از دست دادند و ده ها هزار نفر نیز بی خانمان شدند.