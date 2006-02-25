استفاده نامطلوب از حساب ذخيره ارزي فرآيند تبديل ارز به ريال را دچار مشكل كرد

احمدي مجتهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر ، افزود: اگر برداشت هايي كه دولت از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي مي كند متناسب با قدرت جذب بازار و شرايط اقتصادي كشور باشد مشكلي در فرآيند تبديل ارز به ريال بوجود نخواهد آمد.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه دولت طي سال هاي گذشته بيش از قدرت بازار از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي برداشت كرده و بانك مركزي نيز براي جلوگيري از ارزش پول و بيماري هلندي مجبور شده بخشي از ارز را در ذخاير خارجي خود نگهداري كنند.

مجتهد ادامه داد: افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي به نوبه خود منجر به افزايش پايه پولي و تاثير مستقيم بر نرخ تورم خواهد شد كه براي جلوگيري از اين مشكل بايد فروش ارز در بازار متناسب با قدرت خريد بازار باشد.

وي با بيان اينكه ارزش واردات در سال گذشته 34 ميليارد دلار بوده است اظهار داشت: افزايش قدرت جذب در بازار به شدت بر روي واردات تاثير مي گذارد به گونه اي كه واردات امسال به 40 ميليارد دلار خواهد رسيد.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: اگر درآمدهاي ارزي دولت در حساب ذخيره ارزي باقي بماند تاثيري بر پايه پولي و در نتيجه رشد نرخ تورم نخواهد گذاشت. و تنها راه مقابله با مضرات تبديل ارز به ريال استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي مي باشد.