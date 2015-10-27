به گزارش خبرنگار مهر، حیدر پورسلیمان شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همانطور که مستحضرید امروز هجدهمین دوره انتخابات شورای دانشآموزی شهرستان اهر با حضور بیش از 23 هزار در 286 مدرسه دخترانه و پسرانه برگزار شد.
وی افزود: این انتخابات بهمنظور مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی، پرورشی، ورزشی، هنری به شکلی که دانش آموزان بتوانند با حضور خود به معلمان و مربیان خود مشاورههای لازم را ارائه کنند.
پورسلیمان با اشاره به اینکه دانش آموزان با شرکت در این انتخابات میتوانند جامعهپذیری خود را نیز تقویت کنند، گفت: حس مسئولیت و جامعهپذیری دانش آموزان در این شوراها تقویتشده و مشارکت در جریانات جامعه و تمرین و تکرار در ارائه نقشی مفید و مؤثر از خود در اداره جامعه در آینده از مزایای اینگونه حرکات اجتماعی میباشد.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان اهر شورای دانشآموزی را یکی از ارکان مهم در مدارس برشمرد، تصریح کرد: طبق قوانین شوراهای دانشآموزی زیر نظر مدیران مدارس برای انجام فعالیتهای آموزشی میتوانند تشکل، تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه انتخابات شورای دانشآموزی زمینهساز حضور دانش آموزان در انتخاباتهایی است که پس از رسیدن به سن قانونی میتوانند در آنها حضور یابند و با شنیدن نام انتخابات دیگر نیاز به توضیحات در این خصوص نخواهند داشت، اضافه کرد: دانش آموزان با حضور در تمامی زمینهها بخصوص انتخابات کشور را به سمت دموکراسی سوق میدهند.
پورسلیمان نقش دانش آموزان را در جهت رشد و توسعه کشور بیبدیل دانست و اظهار کرد: نسل جوان توانایی دارند تا تهدیدات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به فرصت تبدیل کنند و ما با پشتیبانی از این آیندهسازان، شعار ما میتوانیم را بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه همفکری مدیران و مربیان با شوراهای دانشآموزی تحولی بزرگ را عرصه آموزشی به وجود خواهد آورد، خاطرنشان کرد: انتخابات شورای دانشآموزی روحیه خودباوری و مشارکت حداکثری را در بین نسل جوان زنده میکند.
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