آسیب تغییر کاربری به کشاورزی/ زیرساختهای محمودآباد پاسخگو نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها: معاون امور عمرانی استانداری مازندران شامگاه سهشنبه در پایان بازدید از روستای کلوده محمودآباد خواستار برخورد جدیتر با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی شد.
علی نبیان، تغییر کاربری را جدیترین آسیب به صنعت کشاورزی در استان برشمرد و گفت: آیندگان برما بهموجب تغییر کاربری و بافت کشاورزی این استان خورده خواهند گرفت و زمینی که قابلیت کشت را از دست دهد قابلتولید و باروری برای کشاورزی نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ۴۵ درصد جمعیت مازندران در روستاها زندگی میکنند و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر بدون تأمین امکانات موردنیاز امکانپذیر نیست.
اعتباری دو هزار میلیارد تومانی برای راههای مازندران
وی گفت: احداث کمربندی و بهبود راههای دسترسی و ارتباطی از مهمترین مشکلات مردم مازندران است که در سفر دکتر روحانی ریاست جمهوری به استان مازندران مبلغ دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای راههای ورودی استان ازجمله هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آزادراه تهران به شمال و ۲۰۰ میلیارد تومان برای محور سوادکوه و ۶۰۰ میلیارد تومان برای بهبود و گسترش جاده هراز اختصاصیافته است.
وی گفت: این دو هزار میلیارد تومان تنها برای حوزه راه اختصاص دادهشده و فارغ از ۹۹۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته برای تکمیل پروژههای در دست اقدام و تأمین زیرساختهای عمومی استان است.
نبیان گفت: علیرغم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی دولت از هیچ کوششی برای خدمت به مردم دست برنداشته است و تأمین منابع مالی برای سرعت بخشی به توسعه همهجانبه کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: رویکرد دولت در تخصیص اعتبار به استانها تأمین اعتبار برای تکمیل پروژههای که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند است و کلیه پروژههای تخصیصیافته از سفر مهرماه دکتر روحانی تا پایان سال ۹۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
لزوم بازنگری طرح های هادی
ناصر فتاحی بخشدار مرکزی محمودآباد طی سخنانی با اشاره به موقعیت و مشکلات روستای کلوه گفت: روستای کلوده مرکز دهستان اهلم رستاق جنوبی با ۲۶ روستا در شهرستان محمودآباد بشمار میرود و با توجه به پایان دهساله طرح هادی روستا توسعه این مرکز دهستان نیازمند بازنگری در طرح هادی روستا است.
فتاحی آسفالت محور کلوده به ولیسده که جاده ترانزیتی نیز بشمار میرود و احداث دارالقرآن و خرید خودروی حمل زباله را از نیاز ضروری مردم روستای کلوده برشمرد.
در ادامه این دیدار یحیی یوسف پور فرماندار شهرستان محمودآباد طی سخنانی گفت: بازبینی طرحهای هادی روستاهای محمودآباد با توجه به جمعیت شناور این شهرستان نیازمند اصلاح و مساعدت است و در طرحهای تدوینشده باید نیاز دهساله مردم منطقه لحاظ شود.
زیرساخت های محمودآباد پاسخگو نیست
فرماندار شهرستان محمودآباد با اشاره به ۱۷ مطالبه مردم شهرستان محمودآباد در سفر ریاست جمهوری به مازندران گفت: شهرستان محمودآباد با توجه به موقعیت جغرافیایی به بومیها تعلق نداشته و زیرساختهای موجود در این شهرستان پاسخگویی مردم منطقه نیست.
یحیی یوسف پور گفت: عدم نظارت دقیقتر درگذشته بر اراضی کشاورزی موجب تغییر قابلتوجهی از کاربری مزارع کشاورزی در شهرستان محمودآباد شده است ولی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید امروز تبدیل اراضی کشاورزی در شهرستان محمودآباد به یک درصد رسیده است.
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