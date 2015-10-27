به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجیری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح دهمین نمایشگاه صنعت و اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات، خدمات و نظافت صنعتی در اصفهان با اشاره به اینکه بروز و ظهور واحدهای تولیدی در نمایشگاه ها اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که شرکت نمایشگاه های استان اصفهان طی سال های اخیر اقدامات ارزنده ای را داشته است.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در استان اصفهان به دلیل نبود صادرات دچار مشکل هستند، افزود: باید توجه داشته باشیم که مدیریت صادرات در کنار تمام شرکت ها و صنایع تولیدی ایجاد شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به حضور هیئت‌های خارجی در استان اصفهان ابراز داشت: با شرایط فعلی آینده خوبی برای اقتصاد پیش بینی می‌شود.

وی در ادامه نبود تکنولوژی روز در صنایع استان اصفهان را نیز ضعف بزرگ تولید استان خواند و افزود: بسیاری از محصولات تولیدی در استان به ویژه در بخش سنگ کیفیت مناسب برای صادرات را ندارند و از این رو باید نسبت به واردات تکنولوژی اقدام کنیم.

مجیری با اشاره به اینکه نبود مواد اولیه و نقدینگی از دیگر چالش های پیش روی صنعت کشور است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که دولت نمی‌تواند جز با همکاری بخش خصوصی نسخه خوبی را برای صنعت استان اصفهان بپیچد.