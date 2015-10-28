خبرگزاری مهر - گروه استانها: دیروز حماسهای در مدارس رقم خورد و اگرچه دانشآموزی بود اما حرفها و پندهای زیادی برای نامزدهای انتخابات ماه اسفند در کشور داشت. نه از آگهیهای بزرگ خبری بود، نه وعدههای نشدنی و توخالی و نه تخریب و سیاه نمایی. تبلیغاتشان فقط روی بیلبوردهای مخصوصی که در راهروی مدرسه تعبیهشده بود دیده میشد و فضاهای مدرسه و کلاس درس عاری از هرگونه مظاهر تبلیغی بود.
باآنکه بچهسال هستند اما روحیه کار جمعی را خوب یاد گرفتهاند و شعارشان، ساخت مدرسهای بهتر برای همه است و میگفتند میخواهیم خودمان را برای نقشآفرینی در مدرسهای بزرگتر که همان جامعه باشد، آماده کنیم.
دیروز به هر مدرسهای در مازندران قدم میگذاشتید حال و هوای انتخابات برایتان تداعی میشد، دانشآموزانی که برای ما شدن تمرین میکردند و شعارهایشان هر چند ساده اما پرمعنی بود
دیروز به هر مدرسهای در مازندران قدم میگذاشتید حال و هوای انتخابات برایتان تداعی میشد، دانشآموزانی که برای « ما » شدن تمرین میکردند و شعارهایشان هر چند ساده اما پرمعنی بود.
در گوشهای از بیلبورد مدرسه اسامی نامزدها درجشده بود و در سمتی دیگر فضای برای تبلیغ هر نامزد وجود داشت.
برخی دانشآموزان به تاسی از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر یا نمایندگان مجلس، عکسهایی با مدلهای مختلف گرفته بودند و شعارهایشان را بر روی آن درج کرده بودند. « به من رأی دهید، نمره ۲۰ برای دانشآموزان ۲۰، مدرسهمان را باهم بسازیم، قهرمان لیگ برتر استان، رأی ما ....، شهردار مدرسه شویم» ازجمله شعارهایی بود که بر روی دیوار مدرسه خودنمایی میکرد.
تبلیغات رنگی و بروشورهایی در ابعاد مختلف که در آنان زندگینامه، تحصیلات و شغل والدین و برنامههای نامزدهای دانشآموزان درجشده بود، دستبهدست به دانشآموزان میچرخید، بر روی پوستر تبلیغی یکی از نامزدها آمده بود: مدرسه خانه دوم ماست پس برای پاک نگهداشتن آن و ایجاد فضای دوستی و صمیمیت باید در کنار هم باشیم و مشکلاتش را باهم حل کنیم.
روی یک کاغذ دفتر نیز نوشته بود: اگر به من رأی دهید، دیگر لازم نیست نگران نوشتن مشق و تکلیف شبتان باشید چون خودم خدمتگزار همه شما خواهم بود. امضا: علی مرادی دانشآموزان کلاس چهارم ب.
یاسین احمدی نیز بر روی کاغذی با خودکار نوشته بود: نو شدن را بارأی دادن به من تجربه کنید، همچنین بر روی تکه کاغذی دیگری که به بیلبورد منگه شده بود، آمده بود: دست در دست هم دهیم به مهر، مدرسه خویش را کنیم آباد.
محمدامینی دانشآموز کلاس پنجم که به همراه برادر دوقلویش در انتخابات شوراهای دانشآموزی کاندیدا شده است میگوید: دانشآموز برتر و مدرسهای برتر شعارم در این دوره انتخابات است.
از ائتلاف تا انصراف دانش آموزان
بازار ائتلاف و انصراف نامزدها نیز داغ داغ بود، علی حسینی که با محمدجوادی و ابوذر قاسمی ائتلاف کرده بود، میگوید: به ما رأی دهید تا تغییر را در مدرسه احساس کنید.
علیرضا رحیمی دانشآموز مدرسه ناصرخسرو که برای انتخابات دانشآموزی کاندیدا شده بود در دقیقه نود تصمیم به انصراف میگیرد و میگوید: امیدوارم شایستهها وارد شورا شوند تا بتوانند به مشکلات مدرسه و دانشآموزان رسیدگی کنند.
برخی از دانشآموزان از عناوین و توفیقاتی که کسب کرده بود برای تبلیغ بهره گرفته بودند و برخی دیگر نیز از تیمها و شخصیتهای موردعلاقهشان مدد گرفته بودند و در نوشتههای تبلیغاتیشان آورده بودند: سلامتی و ورزش، اگر میخواهید به یک پرسپولیسی رأی دهید به من رأی دهید.
فعال کردن آزمایشگاه و کارگاه در مدرسه، رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی، فعال کردن آزمایشگاه، توسعه کتابخوانی ازجمله شعارها و برنامههایی بود که در تبلیغات دانشآموزی به چشم میخورد.
فضای تبلیغات انتخابات شوراهای دانشآموزی، دور از هرگونه سیاه نمایی و تخریب نامزدها بوده است
فضای تبلیغات انتخابات شوراهای دانشآموزی، دور از هرگونه سیاه نمایی و تخریب نامزدها بوده است و به اعتقاد علی حسینی یک معلم ساروی، کاش نامزدهای احتمالی انتخابات در این روزهای سری به مدارس بزنند تا از فضای پرنشاط و عاری از سیاه نمایی دانشآموزان درس گیرند.
این فرهنگی میگوید: انتخابات دانشآموزی نوعی تمرین برای ورود به مدرسهای بزرگتر در جامعه است و شعارنوشتههای دانشآموزان درسهای زیادی برای ما بزرگترها دارد.
محمد شعبانی معاون آموزشوپرورش مازندران نیز در هجدهمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی که همزمان در مدرسه نواب علیه ساری برگزار شد با اشاره به نقش انتخابات شوراهای دانشآموزی در تقویت برنامههای فرهنگی مدارس گفت: یکی از باشکوهترین صحنهها در عرصه فعالیتهای فرهنگی کشور حضور دانشآموزان در انتخابات شوراهای دانشآموزی است.
وی بابیان اینکه دانشآموزان بهعنوان بزرگترین سرمایههای انسانی در آموزشوپرورش حضور دارند و دانشآموزان مازندران با برخورداری از آگاهی کافی در زمینههای اجتماعی و فرهنگی میتوانند در عرصههای مختلف با برپایی انتخابات شوراهای دانشآموزی دموکراسی را تمرین کنند.
انتخابات شوراهای دانشآموزی روز گذشته در حدود چهار هزار مدرسه مازندران برگزار شد و ۵۰۰ هزار دانشآموز با حضور در پای صندوقهای رأی، مشارکت اجتماعی و تعیین سرنوشت را تجربه کردند.
انتخابات شوراهای دانشآموزی در حالی سپری شد که تا انتخابات آینده مجلس چند ماهی باقی است و تبلیغات چراغ خاموش نامزدها، نشستهای شبانه، حضور در مجالس عزا و یادوارهها در مازندران گرم شده است و تخریبها و سیاه نمایی از یکدیگر قصه ناتمام است که ادامه دارد.
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