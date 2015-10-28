رضا پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مدرسه کبدی ملایر اظهار داشت: مدرسه کبدی روستای حسین آباد ناظم ملایر نخستین مدرسه کبدی کشور بود که در ملایر افتتاح شد.

وی افزود: به مدرسه کبدی ملایر بودجه و امکانات خاصی داده نشده و در حال حاضر به شکل نیمه تعطیل در حال فعالیت است.

رئیس هیئت کبدی ملایر بابیان اینکه مشکل مدرسه کبدی ملایر باید ریشه‌ای حل شود، گفت: کمک‌های مردمی همیشگی نخواهد بود و روزی تمام می‌شود و اگر اعتبار و بودجه‌ای برای این مدرسه در نظر گرفته نشود به‌طورقطع شاهد تعطیلی آن خواهیم بود.

پیرحیاتی بابیان اینکه یک ریال بودجه از مرکز استان به این امر اختصاص داده نشده است، بیان کرد: بودجه‌هایی نیز که از کشور برای استان‌ها اختصاص یافته صرف مراکز استان‌ها می‌شود و اعتباری دست ما را نمی‌گیرد.

رئیس هیئت کبدی ملایر با اشاره به شرایط ورزش کبدی در ملایر گفت: کبدی ملایر نوسانات بسیاری داشته و در مواردی کمبود بودجه و سلیقه‌های شخصی باعث افت کبدی ملایر شده است.

پیرحیانی عنوان کرد: بانوان ملایر پرچم‌دار کبدی در استان همدان هستند و تیم بانوان کبدی ملایر قوی‌ترین تیم در استان همدان است و بیشترین پیشینه و مقام ها را دارد.

وی بابیان اینکه کبدی ملایر در بخش بانوان از ظرفیت بالاتری برخوردار است، گفت: حضور بانوان کبدی کار ملایری در تیم‌های کشوری و اعزام به مسابقات گویای این واقعیت است و شش بانوی کبدی کار ملایری نیز در تیم ملی کشورمان حضور دارند.

رئیس هیئت کبدی ملایر با اشاره به وجود مربیان توانمند کبدی در ملایر بیان کرد: شهرزاد فارسی مربی درجه دو کبدی ملایر در بخش بزرگ‌سالان و راحله و مرضیه غفاری مربیان درجه سه کبدی در بخش جوانان و نوجوانان در ملایر فعالیت می‌کنند.