حریفان تیم ووشو ملایر در لیگ برتر مشخص شدند

مسلم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیم لیگ برتری ووشو ملایر اظهار داشت: تیم ملایر در گروه یک این مسابقات با تیمهای دانشگاه آزاد، شهرداری ملارد، رنگ فیروزه فارس و هیئت سیستان همگروه است.
وی افزود: همچنین در گروه دوم تیمهای پارس جنوبی، عمران اریکه، پاس قوامین، هیئت اردبیل و شهرداری بندرعباس حضور دارند.
رئیس هیئت ووشو استان همدان با اشاره به فعالیت شهرستانها گفت: ملایر، نهاوند، اسدآباد، بهار و تویسرکان از هیئتهای شهرستانی فعال در این زمینه هستند.
قاسمی عنوان کرد: دو شهرستان ملایر و نهاوند در این زمینه از هیئتهای توانمند شهرستانی هستند.
وی با اشاره به فعالیت ووشوکاران استان همدان بیان کرد: بیش از ۱۱۰۰ بیمهشده رسمی و سازمانیافته در هیئت ووشو استان فعالاند و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز با بیمه روستایی در این رشته فعالیت میکنند.
رئیس هیئت ووشو استان همدان بابیان اینکه ووشو همدان همواره از هیئتهای برتر کشور بوده و ووشوکاران همدانی در عرصههای ملی و بینالمللی حرف برای گفتن داشتهاند، بیان کرد: استان همدان در داوری و مربیگری رشته ووشو نیز از مربیان و داوران باتجربهای برخوردار بوده و از این نظر خوشبختانه مشکلی وجود ندارد.
قاسمی عنوان کرد: اگر از استعدادیابی و توجه به سنین پایه برای این رشته غافل شویم بهطورقطع دچار مشکل خواهیم شد و جایگاه خوب این رشته را از دست خواهیم داد.
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