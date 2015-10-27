گفتگوی تلفنی اوباما با ملک سلمان درباره سوریه و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به صورت تلفنی با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه و یمن بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی همچنین بر لزوم تحکیم روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها تأکید کردند.

این در حالی است که ملک سلمان شب گذشته نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره آخرین تحولات یمن و سوریه به صورت تلفنی بحث و تبادل نظر کرده بود.