حمایت بیمه ها از هزینه های دندانپزشکی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت در خصوص طرح های ارتقای سلامت بهداشت دهان و دندان در سراسر کشور، گفت:بهداشت دهان و دندان در کشور عمدتا بر امور پیشگیری از پوسیدگی دندان متمرکز است. در این راستا معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برنامه مفصلی را در دست اجرا دارد.

وی افزود: برای پیشگیری از پوسیدگی دندان با استفاده از فلوراید تراپی برای افراد در مقطع دبستان طی یک سال و نیم آینده برنامه های مناسبی اجرا خواهد شد.

هاشمی با تشکر از اقدامات اثرگذار رسانه ملی در معرفی طرح های پیشگیری از پوسیدگی دندان با استفاده از گزارش های متعدد گفت: در بخش درمان نیز منتظر حمایت جدی بیمه ها هستیم زیرا بخش عمده ای از هزینه های درمانی مردم در حوزه دهان و دندان است.

وی افزود: خدمات دولت در بخش دهان و دندان با بخش بستری قابل مقایسه نیست زیرا در این بخش بیشتر حوزه خصوصی به صورت فعال به ارائه خدمات می پردازد و از همین رو نیز برای تامین و حمایت هزینه های بالای دندانپزشکی حمایت بیمه ها امری ضروری است.

وزیر بهداشت، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در بخش دهان و دندان بالغان نیز حمایت بیمه ها را شاهد باشیم، عنوان کرد: وظیفه ما کاهش پوسیدگی دندان ها است که سن مورد توجه ما اکنون دبستان است؛ در مقاطع بعد نیز تا دوران دبیرستان را تحت پوشش قرا رخواهیم داد و امید داریم در سال های آینده شیوع پوسیدگی دهان و دندان را کاهش دهیم.