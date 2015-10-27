افتتاح طرح پیشگیری از تنبلی چشم در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، در این مراسم که در مهد ستاره کرمان برگزار شد مدیرکل بهزیستی با اشاره به اهمیت انجام اقدمات لازم پیشگیری برای جلوگیری از بروز معلولیت ها گفت: یکی از طرحهای مهم و اساسی که خوشبختانه سالهاست بمنظور پیشگیری از معلولیت ها همزمان در سراسر کشور اجرا می شود طرح پیشگیری از تنبلی چشم ( آمبلیوپی ) است که توانسته تاکنون کودکان زیادی را از معلولیت بینایی و یا کم بینایی نجات دهد.

صادق زاده افزود: در سال گذشته از ۱۶۶ هزار کودک ۳ تا ۶ سال استان کرمان ۶۴ درصد کودکان تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند که در نهایت نتایج اجرای این طرح منجر به جلوگیری از نابینایی و یا کم بینایی، ۳۷۰قریب کودک در سن بالا شد.

وی با بیان اینکه شناسایی افرادی که در سن پایین ۳ تا ۶ سال دچار اختلال بینایی می باشند موجب درمان این افراد با حداقل هزینه ها خواهد شد، اظهار داشت: برنامه بهزیستی در سال جدید پوشش ۷۰ درصدی کودکان ۳ تا ۶ سال می باشد.

صادق زاده با بیان اینکه طرح پیشگیری از تنبلی چشم طی ۲۰ سال گذشته به صورت مستمر توسط بهزیستی اجرایی شده است افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی از اجرای این طرح می توانند کمک بزرگی به توسعه سلامت در جامعه کنند.

وی ترویج تفکر پیشگیرانه در حوزه سلامت را یکی از برنامه های مورد نظر اداره کل بهزیستی برشمرد و گفت: این نوع تفکر در پیشگیری از سایر موارد و مسایل اجتماعی نیز کارساز است.

گفتنی است دراین مراسم که در مهد کودک ستاره و همراه با اجرای برنامه هایی توسط کوتاه برگزار شد معاینه چشم دو تن از کودکان بصورت نمادین بوسیله E چارت و دستگاه انجام شد.