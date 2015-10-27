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۵ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۳۲

رایزنی تلفنی ظریف با لاوروف درباره سوریه

رایزنی تلفنی ظریف با لاوروف درباره سوریه

وزیران امور خارجه روسیه و ایران در رایزنی تلفنی امروز خود درباره حل و فصل بحران کنونی در سوریه و لزوم آغاز گفتگوهای سیاسی میان گروه های سوری به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه از رایزنی تلفنی وزراء امور خارجه دو کشور روسیه و ایران پیرامون حل و فصل بحران کنونی در سوریه خبر داد.

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای درباره این تماس تلفنی اعلام کرد: «سرگئی لاوروف» و «محمد جواد ظریف» وزراء امور خارجه روسیه و ایران درباره راه های گوناگون حل مشکلات موجود در سوریه با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این بیانیه آمده است: طرفین در جریان این تماس تلفنی پیرامون لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی در راستای برقراری فوری گفتگوهای سیاسی میان گروه های سوری با یکدیگر به تبادل نظر پرداخت.

بیانیه مذکور تصریح کرد: وزیران دو کشور تأکید کردند که هیچ راه جایگزینی برای آغاز این گفتگوها وجود نداشته و کشورهای مهم منطقه نیز باید در آن حضور داشته باشند.

کد مطلب 2951756

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