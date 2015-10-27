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۵ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۲۸

ایران برای شرکت در مذاکرات بین المللی سوریه دعوت شد

ایران برای شرکت در مذاکرات بین المللی سوریه دعوت شد

مقامات آمریکایی اعلام کردند که از ایران برای شرکت در مذاکرات بین المللی پیرامون سوریه که قرار است پنجشنبه این هفته در وین اتریش برگزار شود، دعوت به عمل آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز، مقامات آمریکایی اعلام کردند که ایران برای شرکت در مذاکرات بین المللی پیرامون آینده سوریه دعوت شده است.

این نشست قرار است در روز پنجشنبه این هفته در وین پایتخت اتریش و با حضور «سرگئی لاوروف» و «جان کری» وزرای امور خارجه دو کشور روسیه و آمریکا و نیز برخی از مقامات ارشد کشورهای اروپایی و عربی برگزار شود.

گزارش ها حاکی است که این دعوت نامه از طریق روسیه به ایران تقدیم شده است.

مقامات آمریکایی مذکور در عین حال اعلام کردند که ایران تا کنون پاسخی به این دعوت نداده است.

کد مطلب 2951760

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