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۵ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۰۳

معاون آموزش و پرورش محمودآباد:

۲۰ ویژه برنامه هفته بسیج دانش آموزی در محمودآباد برگزار می شود

۲۰ ویژه برنامه هفته بسیج دانش آموزی در محمودآباد برگزار می شود

محمودآباد - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش شهرستان محمودآباد از اجرای ۲۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی در محمودآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدس شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی برنامه‌های این هفته در قالب روزشمار به کلیه مدارس شهرستان محمودآباد ابلاغ‌شده است.

وی گفت: برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی مدرسه محور بوده و با توجه به اینکه آخرین روز هفته بسیج دانش‌آموزی هم‌زمان با ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانش‌آموزان و دانشجویان بوده استکبارستیزی جزو خط‌مشی تدوین برنامه‌های این هفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش شهرستان محمودآباد برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان محمودآباد و شهید فهمیده، برگزاری مسابقه دومیدانی با عنوان رهروان شهدا، تجمع دانش‌آموزان در مصلا شهر سرخ‌رود، برگزاری همایش استکبارستیزی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا ازجمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانش‌آموزی در شهرستان محمودآباد است.

شهرستان محمودآباد بیش از ۱۳ هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 2951761

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