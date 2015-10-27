۲۰ ویژه برنامه هفته بسیج دانش آموزی در محمودآباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدس شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی برنامه‌های این هفته در قالب روزشمار به کلیه مدارس شهرستان محمودآباد ابلاغ‌شده است.

وی گفت: برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی مدرسه محور بوده و با توجه به اینکه آخرین روز هفته بسیج دانش‌آموزی هم‌زمان با ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانش‌آموزان و دانشجویان بوده استکبارستیزی جزو خط‌مشی تدوین برنامه‌های این هفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش شهرستان محمودآباد برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان محمودآباد و شهید فهمیده، برگزاری مسابقه دومیدانی با عنوان رهروان شهدا، تجمع دانش‌آموزان در مصلا شهر سرخ‌رود، برگزاری همایش استکبارستیزی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا ازجمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانش‌آموزی در شهرستان محمودآباد است.

شهرستان محمودآباد بیش از ۱۳ هزار دانش آموز دارد.