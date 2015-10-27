توافق کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کنگره آمریکا با تصویب بودجه ارائه شده از سوی دولت، از تعطیلی دوباره کاخ سفید جلوگیری کرد. پیش از این نمایندگان جمهوری خواه در مخالفت با سیاست های اوباما مانع تصویب بودجه شده بودند.

توافق کاخ سفید و نمایندگان جمهوری خواه بر سر هزینه های دولت تا سال ۲۰۱۷ معتبر خواهد بود و تا پایان ریاست جمهوری اوباما ضمانت اجرایی دارد.

این بودجه همچنین آخرین بودجه تصویب شده در زمان ریاست «جان بینر» در مجلس نمایندگان آمریکا به شمار می رود که از سمت خود کناره‌گیری کرده است. بیشتر جمهوری خواهان نگرانی خود را از تاثیر منفی تعطیلی احتمالی دولت بر انتخابات سال آینده ریاست‌ جمهوری اعلام کرده بودند.

چند هفته پیش کنگره آمریکا بر سر برنامه والدین برنامه ریزی شده با کاخ سفید دچار اختلافاتی شده بود که این اختلافات احتمال تعطیلی دولت را افزایش داد.

یکی از مخالفان اصلی این طرح سناتور کروز بود که سخنرانی های مختلفی علیه این طرح انجام داده بود. گفتنی است انتشار ویدیویی از فروش بافت های جنینی موجب بالا گرفتن اختلاف بین کاخ سفید و کنگره شده بود.