همکاری نظامی میان روسیه و سوریه کاملا مشروع است

به گزارش خبرگزاری مهر، «آناتولی ایسایکین» رئیس شرکت تسلیحاتی «روس ابارون اکسپورت» در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد: همکاری فناوری نظامی میان مسکو و دمشق همچنان ادامه دارد و این همکاری ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این همکاری ها میان روسیه و سوریه بر اساس قوانین بین المللی و کاملا مشروع است.

ایسایکین در ادامه تصریح کرد: مبنای همکاری ما با سوریه، درخواست دولت مشروع این کشور در این زمینه است و این همکاری تا زمانی که دمشق به آن تمایل داشته باشد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هر هزینه ای که برای ریشه کن کردن تروریسم صرف می شود، مشروع و قابل توجیه است، چرا که گسترش تروریسم تلاشی گسترده و همکاری های بیشتر با دولت سوریه را می طلبد.

رئیس شر کت روس ابارون اکسپورت پیشتر اعلام کرده بود که روسیه با هدف حمایت از دولت قانونی سوریه و مبارزه با تروریسم به این کشور کمک تسلیحاتی می کند.