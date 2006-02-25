عواقب كاهش هزينه هاي جاري و عمراني در سال 85 براي اقتصاد كشور/ تصميم كميسيون تلفيق انضباط مالي بودجه 85 را مختل مي كند

ايرج نديمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهربا بيان اينكه كاهش 79 هزارميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني دربودجه سال 85 به طورقطع ويقين تورم را افزايش مي دهد، گفت : در آن صورت، دولت با كسري بودجه قطعي بيش از 800 هزار ميليارد ريال مواجه مي شود.

وي كاهش 79 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را مخالف برنامه چهارم توسعه عنوان كرد وافزود: اين كاهش از لحاظ انضباط مالي و بهره وري با قانون برنامه چهارم توسعه انطباق كامل ندارد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را بدون در نظرگرفتن مسائلي از جمله بيكاري دركشورعنوان كرد وافزود: اعضاي كميسيون تلفيق درفضايي عاري از ريسك وتنش چنين تصميمي را گرفته اند.

وي درادامه با بيان اينكه افزايش 40 هزارميليارد توماني بودجه سال 85 بدون درنظرگرفتن بخش خصوصي وتعاوني مي تواند آثارمخربي را دركشور برجاي بگذارد گفت: دولت بايد با همكاري بخش خصوصي پروژه هاي عمراني به سرانجام برساند.

نديمي ادامه داد: از كميسيون تلفيق انتظار مي رفت كه لااقل، بودجه اعتبارات عمراني را نسبت به ژيشنهاد دولت افزايش دهد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس افزود: كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني و جاري بدون در نظر گرفتن مسائلي ازجمله معضل بيكاري در كشور موجب افزايش نرخ تورم در كشور مي شود.

وي كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را بدون در نظرگرفتن مسائلي از جمله بيكاري دركشورعنوان كرد وافزود: اعضاي كميسيون تلفيق درفضايي عاري از ريسك وتنش چنين تصميمي را گرفته اند.