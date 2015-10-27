حمایت سناتور آمریکایی از مشارکت ایران در مذاکرات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «انگوس کینگ» سناتور ایالت مین و عضو کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنای آمریکا از حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه و همچنین حملات هوایی روسیه علیه داعش حمایت کرد.

وی گفت ایران و روسیه هر دو خواهان نابودی داعش هستند و آمریکایی ها نیز همین را می خواهند، در این صورت دلیلی برای تردید درباره همکاری های مشترک در سوریه وجود ندارد.

این سناتور آمریکایی مدعی شد: البته بشار اسد به خاطر مرتکب شدن جنایت های بسیار باید از قدرت کنار رود ولی نباید به خاطر حمایت از اسد در این میان نقش ایران را در برگزاری مذاکرات صلح سوریه انکار کنیم.

وی اعزام نیروهای نظامی آمریکا به سوریه را اشتباه ارزیابی کرد و به جای آن از مقامات آمریکایی خواست ایران و روسیه را قانع کنند که بشار اسد را از قدرت کنار بگذارند. کینگ گفت: دو کشور روسیه و ایران باید به این نقطه اشتراک با آمریکایی ها برسند که کنار گذاشتن اسد به نفع مردم سوریه و برقراری صلح در این کشور است.

عضو کمیته نیروهای مسلح سنا با تکرار اظهارات سناتورهای دیگر و فاجعه بار خواندن حضور نظامی روسیه در خاک سوریه افزود: روسها بازی خطرناکی را شروع کرده اند و می توانند در باتلاق سوریه گرفتار شوند.

کینگ به طور ضمنی برنامه آموزش شورشیان سوریه از سوی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرد و گفت آموزش شبه نظامیان نمی تواند کار درستی باشد.