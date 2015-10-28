به گزارش خبرنگار مهر، بهمن افراسیابی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های آبگرمکن خورشیدی در روستای سرخ‌آباد طارم افزود: این روستا محصولات متنوعی به استان‌های مختلف صادر می‌کند و در خط مقدم تولید است و ما وظیفه‌داریم از این پتانسیل به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به طرح آبگرمکن خورشیدی اظهار کرد: این طرح در کشور شروع‌شده و دولت بر این امر معتقد است که کارها باید بر اساس عقلانیت پیش برود و در این میان ما به دنبال خدمت هستیم و باید در کنار شما بوده و حمایت کنیم.

مدیرکل دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه وظیفه منابع طبیعی حفاظت از منابع طبیعی و باغ‌ها است گفت: با ارتباط بین مردم و سازمان منابع طبیعی این امر به خوبی محقق می‌شود.

افراسیابی بابیان این مطلب که زندگی ما با منابع طبیعی ارتباط دارد تأکید کرد: اگر سفره‌های زیرزمینی کم شود نان نیز سر سفره‌ها کم می‌شود.

وی افزود: در دنیا خشکسالی استمرار دارد و این وضعیت هم ناشی از تغییرات اقلیمی و افت آب‌های زیرزمینی است و خیلی از گونه‌های گیاهی که امروز کم شده دو علت عمده دارد و آن کاهش بارندگی و اقلیم بوده و با کاهش بارندگی گونه‌ها هم کم شده است.

افراسیابی بابیان اینکه ما از طبیعت بهره‌برداری می‌کنیم افزود: در منابع طبیعی یکی از عامل‌های اساسی تخریب جنگل‌ها و مراتع دام بیش از ظرفیت است.

وی افزود: در سراسر کشور ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع، دام در عرصه کشور تعریف‌شده است.

مدیرکل دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در کشور ۱۶ هزار خانوار ارتباط مستقیم با منابع طبیعی دارند که ۵ برابر بیشتر از توان زمین است.

افراسیابی تصریح کرد: با تغییر رفتار خودمان نسبت به منابع طبیعی در حفاظت از منابع طبیعی کوشا بوده و باوجود ریز گردها و افت آب‌های زیر زمینی در حفاظت از منابع طبیعی تلاش کنیم.

وی افزود: بارندگی در منطقه سرخ‌آباد طارم بیشتر از جاهای دیگر است و باید با حفاظت از مراتع و باغات در تقویت این مهم تلاش کنیم.

مدیرکل دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در راستای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی باید مردم با سازمان مشارکت و همکاری کنند و در این میان ما از توان اجرایی مردم استفاده خواهیم کرد.

افراسیابی افزود: ما در سازمان به دنبال این هدف هستیم که در پایداری جنگلهاها و منابع طبیعی مبرم بوده و سوخت موردنیاز مردم را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح در روستا مردم روستا به آب گرم دسترسی پیداکرده و استحمام می‌کنند.