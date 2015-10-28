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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان:

۲۸۹معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

۲۸۹معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

زنجان- معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: ضایعه نخاعی بر اثر ضربه و یا به صورت مادرزادی ایجاد می شود و در حال حاضر۲۸۹ معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش خدمات بهزیستی استان زنجان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، فرهاد میرزایی گفت: معلولیت ضایعه نخاعی ناشی از ضربه (تروماتیک) ایجاد می شود و یا عامل غیر ضربه ای دارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: بیشتر آسیب های نخاعی از نوع ضربه ای است و معمولاً به هنگام تصادف به ویژه چپ کردن خودرو، سانحه با موتورسیکلت، حرکات شدید ورزشی، زخم های نفوذی گلوله، سقوط از ارتفاع و یاضربات ناشی از چاقو ایجاد می شود.

وی موارد غیر ضربه ای را از دیگر علل ایجاد معلولیت ضایعه نخاعی عنوان کرد و گفت: در موارد غیر ضربه ای عارضه مادرزادی مننگومایلوسل، فتق دیسک بین مهره ای، لیز خوردن مهره و تومورها از مهم ترین علل آسیب نخاع هستند.

وی افزود: ضربه های وارد بر ستون فقرات ممکن است باعث آسیب خود نخاع و یا ریشه های اعصاب نخاعی و یا هر دو شود و در موارد آسیب کامل از سطح آسیب به پایین اختلالات شدید حسی، حرکتی و ادراری به وجود می آید.

میرزایی ضایعه نخاعی را یکی از معلولیت های شدید و خیلی شدید در حوزه توانبخشی معرفی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸۹ معلول ضایعه نخاعی از خدمات بهزیستی زنجان بهره مند می شوند.

کد مطلب 2951781

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