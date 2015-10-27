اعدام۳۰ نفر به دست داعش در موصل/ انتقاد حزب الدعوه از الجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات هوایی ارتش عراق علیه تروریست های داتعش، در منطقه «الکرمه» در استان الانبار، یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش، موسوم به «علی الجلوسی»، به هلاکت رسید.

تروریست های داعش همچنین در تازه ترین جنایات خود، سه نفر از شیوخ قبایل استان نینوا را به اتهام همکاری با دولت عراق، درون یک قفس فلزی قرار داده و پس از ریختن بنزین، آن ها را به آتش کشیدند.

پایگاه النشره نیز در خبری اعلام کرد تروریست های داعش ۳۰ نفر از جمله چند زن را در موصل اعدام کردند.

از سوی دیگر، حزب الدعوه عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شبکه قطری الجزیره در تلاش است تا با نشر اکاذیب، پیروزی های عراق را کم رنگ جلوه دهد.

این حزب همچنین تهدید کرد که از این شبکه درخصوص انتشار اکاذیب درمورد اعضای این حزب و مسائل مربوط به امور جاری در عراق، شکایت خواهد کرد.