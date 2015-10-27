  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۳۹۴، ۲:۴۷

تحولات عراق؛

اعدام۳۰ نفر به دست داعش در موصل/ انتقاد حزب الدعوه از الجزیره

اعدام۳۰ نفر به دست داعش در موصل/ انتقاد حزب الدعوه از الجزیره

اعدام ۳۰ شهروند از جمله چند زن درموصل و به آتش کشیدن ۳ نفر از شیوخ قبائل در نینوا به دست داعش و بیانیه حزب الدعوه در خصوص نشر اکاذیب شبکه الجزیره ازجمله تحولات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات هوایی ارتش عراق علیه تروریست های داتعش، در منطقه «الکرمه» در استان الانبار، یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش، موسوم به «علی الجلوسی»، به هلاکت رسید.

تروریست های داعش همچنین در تازه ترین جنایات خود، سه نفر از شیوخ قبایل استان نینوا را به اتهام همکاری با دولت عراق، درون یک قفس فلزی قرار داده و پس از ریختن بنزین، آن ها را به آتش کشیدند.

پایگاه النشره نیز در خبری اعلام کرد تروریست های داعش ۳۰ نفر از جمله چند زن را در موصل اعدام کردند.

از سوی دیگر، حزب الدعوه عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شبکه قطری الجزیره در تلاش است تا با نشر اکاذیب، پیروزی های عراق را کم رنگ جلوه دهد.

این حزب همچنین تهدید کرد که از این شبکه درخصوص انتشار اکاذیب درمورد اعضای این حزب و مسائل مربوط به امور جاری در عراق، شکایت خواهد کرد.

کد مطلب 2951782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها