سیاستمدار صرب: اروپا بدون روسیه آینده ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز دوشنبه هیئتی بلندپایه از سیاستمداران کشور صربستان از شبه جزیره کریمه بازدید کردند. هیئت صربستانی متشکل از سیاستمداران عالی رتبه از حزب ملی گرای این کشور بودند.

رئیس حزب دموکرات صربستان در راس این هیئت قرار است در سفر سه روزه به شبه جزیره کریمه با مقامات و مسئولان روسی نیز ملاقات کنند.

در واکنش به این اقدام سفارت اوکراین در صربستان طی نامه ای به مقامات این کشور اعتراض خود را نسبت به سفر سیاستمداران صرب به کریمه ابراز کرد.

اوبرادویچ رئیس حزب دموکرات در گفتگو با خبرنگاران هدف از این سفرش به شبه جزیره کریمه را نشان دادن علاقه این حزب به برقراری ارتباط با روسیه عنوان کرده است.

وی گفت: ما از چیزی ترس نداریم و در مقابل از این سفر احساس افتخار هم می کنیم. رئیس حزب دموکرات صربستان اعتقاد دارد قاره اروپا بدون روسیه آینده ای ندارد و باید کشورهای اروپایی این مسئله را درک کنند که روسیه می تواند موجب پیشرفت آنها شود.

شبه جزیره کریمه در ماه مارس ۲۰۱۴ با ۹۶درصد آرای مردم این منطقه به روسیه ملحق شد. به دنبال این رویداد کشورهای اروپایی و آمریکا، روسیه را تحریم اقتصادی کرده و مسکو را تحت فشار قرار دادند.