اولین سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در اولین سفر خود به آسیای مرکزی از کشورهای این منطقه بازدید کند.

کری در این سفر به شهرهای بیشکک، سمرقند، آستانه، دوشنبه و عشق آباد می رود و طی نشستی در شهر سمرقند با وزرای خارجی پنج کشور آسیای میانه دیدار و ملاقات می کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در عشق آباد و دوشنبه نیز درباره مسائل مختلف دوجانبه و منطقه‌ای با مقامات عالی رتبه تاجیکستان و ترکمنستان گفتگو خواهد کرد.

سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، و ترکمنستان بعد از نشست وین درباره بحران سوریه انجام خواهد شد.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این سفر نخستین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به هر پنج کشور آسیای مرکزی محسوب می شود.

بازدید از دانشگاه آمریکایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان و سفارت آمریکا در این کشور در برنامه های جان کری قرار داده شده است. بر این اساس مهم‌ترین بخش این سفر در سمرقند، پایتخت ازبکستان خواهد بود و طی آن کری با همتایان خود در پنج کشور آسیای مرکزی دیدار می کند.

به گفته مقامات آمریکایی در این سفر جان کری درباره موضوعات منطقه ای و بین المللی با همتایان خود در آسیای میانه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.