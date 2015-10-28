درخواست انگلیسی ها برای لغو سفر السیسی به لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شماری از شخصیت های فرهنگی،دینی، سیاسی و فعالان اجتماعی انگلیس، در نامه ای به «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، لغو دعوت دولت انگلیس از «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر برای سفر به لندن را خواستار شدند.

در این نامه، افراد درخصوص سفر السیسی به لندن که قرار است ماه میلادی آینده صورت گیرد، اظهار نگرانی کردند و این مسئله را مغایر با ارزش هایی که دولت بریتانیا داعیه حمایت از آنها را دارد، دانستند.

در این نامه آمده است: ما الزاما حامی «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر نیستیم، اما وی از طریق انتخابات و به شیوه دموکراتیک انتخاب شد و برکناری وی نیز در «کودتایی» به رهبری السیسی صورت گرفته است.

این افراد همچنین صدور حکم اعدام دسته جمعی در دادگاه های مصر طی یک سال اخیر و کشته شدن شمار زیادی از اغیر نظامیان و سرکوب معترضان در مصر را به شدت محکوم کردند.

در این نامه انتخابات سال گذشته مصر که السیسی در آن پیروز شد و همچنین انتخابات پارلمانی سال جاری در این کشور زیر سؤال رفته است.