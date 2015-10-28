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۶ آبان ۱۳۹۴، ۶:۰۰

فعال عربستانی: پایان آل سعود نزدیک است

فعال عربستانی: پایان آل سعود نزدیک است

فعال افشاگر سعودی اعلام کرد آل سعود با محمدین آغاز شد و با محمدین پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «مجتهد» فعال مشهور سعودی در پایگاه های ارتباط اجتماعی، در یادداشتی جدید اعلام کرد که پایان آل سعود نزدیک است.

 وی گفت: دولت سعودی با محمدین (محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب) تشکیل شد و با محمدین (محمد بن نایف-ولیعهدو محمد بن سلمان-جانشین ولیعهد) پایان خواهد یافت.

این در حالی است که اخیرا اخباری از تشدید درگیری ها میان خاندان آل سعود منتشر شده است.

در همین رابطه سرلشکر «محمدعلی عزيز جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اخیرا با اشاره به حملات عربستان علیه یمن گفت: رژیم آل سعود در آستانه «سقوط» است.

وی افزود: با وجود ارتباطات تنگاتنگ و پشت پرده بین برخی دیکتاتوری های منطقه و نیز رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی پیش بینی می شود سقوط ال سعود تاثیری دومینو وار بر تحولات منطقه داشته و موج جدیدی از سقوط دیکتاتوری ها و تضعیف اسرائیل را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 2951796

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