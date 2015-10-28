واکنش مضحک جبهه النصره به پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، همزمان با پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت، علیه گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره و داعش در مناطق مختلف سوریه، گروه تروریستی جبهه النصره به سرکردگی «ابو محمد الجولانی» اقدام به انتشار تصویری کرد که در آن جایزه ای معادل ۵ میلیون دلار برای قتل رئیس جمهوری سوریه و دبیر کل حزب الله تعیین کرده است.

این گروه تروریستی که اخیرا متحمل شکست سختی از سوی ارتش و نیروهای مقاومت در سوریه شده است، دست به دامان چنین اقداماتی شده تا خشم خود را فرونشاند.

۱۲ اکتبر سال جاری نیز الجولانی در ویدئویی برای سر بشار اسد جایزه ای ۳میلیون دلاری تعیین کرده بود.