اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : عربستان یارانه انرژی را کاهش می دهد.

آسوشیتدپرس : سود سه ماه سوم شرکت «بریتیش پترولیوم» در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۶ درصد کاهش یافت.

رویترز : ترکیه از «اتاق بین المللی بازرگانی» خواست تا اختلاف این کشور را با روسیه بر سر قیمت گاز حل کند.

عرب نیوز : سوریه خواهان همکاری روسیه در بازسازی این کشور است.

آر تی تی : شاخص کسری تجاری فیلیپین بیش از حد انتظار اعلام شد.

فایننشال تریبون : بستر همکاری نفتی میان ایران و برزیل وجود دارد.

سی ان ای : شاخص اعتماد مصرف کننده در تایوان برای ششمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت.

بی دیلایو : رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه منتهی به سپتامبر با روند بسیار کندی پیش رفت.

پی تی آی : مقامات هندی اعلام کردند، کسری مالی این کشور عامل نگران کننده ای نیست.

فایننشال تریبون : ایران در ماه آینده میلادی از ۴۰ تا ۵۰ قرار داد نفتی چند میلیارد دلاری رونمایی می کند.

یونیس در : اقتصاد کشورهای منطقه اقیانوس آرام با خطر روبرو است.

نیوز نو : بسیاری از ترکیه ای ها به آینده اقتصادی این کشور خوش بین هستند.