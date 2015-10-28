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۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۵۹

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل  است:

رویترز : عربستان یارانه انرژی را کاهش می دهد.

آسوشیتدپرس : سود سه ماه سوم شرکت «بریتیش پترولیوم» در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۶ درصد کاهش یافت.

رویترز : ترکیه از «اتاق بین المللی بازرگانی» خواست تا اختلاف این کشور را با روسیه بر سر قیمت گاز حل کند.

عرب نیوز : سوریه خواهان همکاری روسیه در بازسازی این کشور است.

آر تی تی : شاخص کسری تجاری فیلیپین بیش از حد انتظار اعلام شد.

فایننشال تریبون : بستر همکاری نفتی میان ایران و برزیل وجود دارد.

سی ان ای : شاخص اعتماد مصرف کننده در تایوان برای ششمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت.

بی دیلایو : رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه منتهی به سپتامبر با روند بسیار کندی پیش رفت.

پی تی آی : مقامات هندی اعلام کردند، کسری مالی این کشور عامل نگران کننده ای نیست.

فایننشال تریبون : ایران در ماه آینده میلادی از ۴۰ تا ۵۰ قرار داد نفتی چند میلیارد دلاری رونمایی می کند.

یونیس در : اقتصاد کشورهای منطقه اقیانوس آرام با خطر روبرو است.

نیوز نو : بسیاری از ترکیه ای ها به آینده اقتصادی این کشور خوش بین هستند.

کد مطلب 2951805
علیرضا کمندی

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