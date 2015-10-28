اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
رویترز : عربستان یارانه انرژی را کاهش می دهد.
آسوشیتدپرس : سود سه ماه سوم شرکت «بریتیش پترولیوم» در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۶ درصد کاهش یافت.
رویترز : ترکیه از «اتاق بین المللی بازرگانی» خواست تا اختلاف این کشور را با روسیه بر سر قیمت گاز حل کند.
عرب نیوز : سوریه خواهان همکاری روسیه در بازسازی این کشور است.
آر تی تی : شاخص کسری تجاری فیلیپین بیش از حد انتظار اعلام شد.
فایننشال تریبون : بستر همکاری نفتی میان ایران و برزیل وجود دارد.
سی ان ای : شاخص اعتماد مصرف کننده در تایوان برای ششمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت.
بی دیلایو : رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه منتهی به سپتامبر با روند بسیار کندی پیش رفت.
پی تی آی : مقامات هندی اعلام کردند، کسری مالی این کشور عامل نگران کننده ای نیست.
فایننشال تریبون : ایران در ماه آینده میلادی از ۴۰ تا ۵۰ قرار داد نفتی چند میلیارد دلاری رونمایی می کند.
یونیس در : اقتصاد کشورهای منطقه اقیانوس آرام با خطر روبرو است.
نیوز نو : بسیاری از ترکیه ای ها به آینده اقتصادی این کشور خوش بین هستند.
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