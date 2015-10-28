بررسی تجمیع بیمه ها/ نماینده وزارت رفاه به تلویزیون نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی شبکه دو سیما که شب گذشته روی آنتن رفت، موضوع تجمیع بیمه ها با حضور سخنگوی وزارت بهداشت و میهمان تلفنی برنامه که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، مجری برنامه عنوان داشت که ما می خواستیم این گفتگو با حضور نمایندگان دو طرف یعنی وزارت بهداشت و وزارت رفاه باشد که متاسفانه کسی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه حاضر نشد و حتی اجازه ندادند کسی به نمایندگی از این وزارتخانه در برنامه حضور یابد و حرف بزند.

در ادامه دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه ها هیچ بحرانی ایجاد نخواهد کرد، بر ضرورت اجرای شدن مصوبه ای که ۵ سال از عمر آن می گذرد، تاکید کرد.

بر اساس مصوبه ۵ سال قبل مجلس شورای اسلامی، تجمیع بیمه ها می بایست انجام شود.

دکتر علی اکبر کائیدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط تلفنی، عنوان داشت که تجمیع بیمه ها باید انجام شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و میزان بالای رضایتمندی مردم از این طرح، گفت: اگر قرار است این طرح با موفقیت ادامه یابد، لازم است که ساز و کار بیمه ها نیز مشخص شود.

در ادامه قائم مقام وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت به عنوان بزرگترین پروژه اجتماعی دولت نام برد و افزود: طرح تحول سلامت توانسته رضایتمندی مردم و بیماران را فراهم آورد. از همین رو، وزارت بهداشت به عنوان پاسخگوی مردم در حوزه سلامت، می بایست بتواند مدیریت جامع حوزه سلامت را در دست داشته باشد.

به گزارش مهر، روز گذشته دکتر احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر بهداشت، عنوان داشته است که «شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد.»

از سوی دیگر؛ دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه اجرای موفق تر برنامه تحول نظام سلامت نیازمند تجمیع بیمه‌ها است، افزود: تجمیع بیمه‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بی‌شک تداوم برنامه تحول نظام سلامت با آثار فراوان نیازمند تجمیع بیمه‌هاست که البته باید تحت شرایطی این امر محقق شود تا برخی از مشکلات موجود از این طریق برطرف شود.

وی یادآور شد: تجمیع بیمه‌ ها نیز بی‌شک نیازمند اقدامات اولیه‌ای از جمله یکسان شدن سهم پرداختی بیمه شدگان است.

شهریاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه شدگان تامین اجتماعی ۷ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند و بیمه سلامت ایرانیان و سایر دستگاه‌های دولتی درصدهای کمتری می‌دهند افزود: این امر موجب برخی مخالفت‌ها با تجمیع بیمه‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون دوبار موضوع تجمیع بیمه‌ها در دستور کار کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه کل کشور قرار گرفت، گفت: باید سهم حق بیمه پرداختی میان کارکنان دولت و دیگران یکسان شود تا با تجمیع بیمه‌ها شاهد تحولی در ارائه خدمات سلامت باشیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکسان شدن و هماهنگی در پرداخت حق بیمه‌ها را موجب برقراری عدالت و تسهیل زمینه تجمیع بیمه ها دانست.

شهریاری عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در قانون برنامه ششم توسعه ایرادات را برطرف و دولت را مکلف به تجمیع بیمه‌ها کنیم زیرا تجمیع بیمه‌ها یک ضرورت علمی و کارشناسی است.