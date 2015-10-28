پیوست فرهنگی در ساخت بوستان ۲۶ هکتاری قزوین لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی سه شنبه شب در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: در بررسی نامه های واصله در کمیسیون های تخصصی شورا دیدگاه اعضاء مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: از دیدگاه های مشاوره ای مردم برای پیشبرد امور استفاده می کنیم و شهروندان را امین خود در کارها می دانیم و به نظر آنها احترام می گذاریم.

پیوست فرهنگی در ساخت بوستان ۲۶ هکتاری قزوین

فصیحی رامندی یادآورشد: پیش بینی ساخت سه ورودی برای دسترسی به بوستان بزرگ ۲۶ هکتاری قزوین به دلیل مجاورت با اتوبان و نزدیکی به دانشگاه آزاد مهم است تا در ادامه اجرا مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: رعایت حریم رودخانه، تامین پارکینگ، تامین فضای استراحتگاهی و آمفی تئاتر روباز در این بوستان ضروری است و به دلیل جایگاه قزوین در هنر خوشنویسی پیشنهاد می شود المان هایی برای بیان این ویژگی در طراحی و ساخت این بوستان در نظر گرفته شود.

علی فرخزاد نائب رئیس شورا هم در این جلسه با طرح لایحه احداث پارک ۲۶ هکتاری در قزوین گفت: این پارک در حال طراحی فاز نخست است و نقشه های معماری آن آماده شده و در ادامه طرح از دیدگاه های کارشناسی شورا استفاده می شود.

وی افزود: بنیاد تعاون ناجا طراحی و اجرای این بوستان را بر عهده دارد اما برای اقتصادی شدن پروژه باید پیوست های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

فرخزاد تصریح کرد: لایحه پارک بزرگ ۲۶ هکتاری قزوین در شورا مطرح شده تا دیدگاه اعضا هنگام ساخت برای اصلاح برخی موارد مورد توجه قرار گیرد.

فرخزاد یادآورشد: نامگذاری مناسب بوستان، استفاده از مبلمان ایرانی و اسلامی در طرح، جانمایی برای فعالیت های فرهنگی باید در ساخت بوستان دیده شود.

ارائه تسهیلات به ساکنان بافت فرسوده

در ادامه سید کاظم مجابی رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر قزوین گفت: برای ایجاد انگیزه در نوسازی بافت فرسوده باید تشویق های لازم به شهروندان داده شود.

وی افزود: نوسازی واحدهای مسکونی در مناطقی چون هادی آباد، نواب، راه آهن، آبگیلک، مولوی نیازمند دادن تسهیلات تشویقی است تا سرعت نوسازی در این محدوده بیشتر شود.

حسین غیاثوند رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر قزوین هم یادآورشد: حمایت از نوسازی پلاک های قدیمی و کمک به تغییر کاربری آنها می تواند زمینه استقبال ساکنان این محدوده را برای بازسازی منازل خود فراهم کند.

وی افزود: در نوسازی اماکنی که بنای موجود آنها بیش از تراکم طرح تفصیلی است رعایت خط آسمان و همجواری در بازسازی بافت فرسوده ضروری است تا کارها شتاب گیرد.

غیاثوند تصریح کرد: سخت گیری بیش از حد در کمیسیون ماده پنج موجب شده تا احیای بافت فرسوده با کندی پیش برود لذا باید شرایط بهتری برای ساکنان این محدوده ها فراهم کنیم تا کارها تسریع شود.

فاطمه اشدری دیگر عضو شورا هم بیان کرد: دولت باید کمک کند تا بتوانیم بافت فرسوده شهری را با سرعت بیشتری نوسازی کنیم.

در این جلسه با رای اعضا مقررشد طرح نوسازی در بافت فرسوده با دادن تسهیلات و تشویق های لازم به مدت یک سال اجرا شود و در صورت استقبال با رفع معایب احتمالی طرح نسبت به اجرای کامل آن اقدام شود.