به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد در راستای تبیین علوم اجتماعی اسلامی و در ادامه نشست‌های قبلی، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های علم دینی نماید. اولین نشست این سلسله نشست جریان شناسی علم دینی است که با حضور عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

این نشست ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در محل سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.