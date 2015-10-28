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۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۵

با حضور عبدالحسین خسروپناه؛

نشست جریان‌شناسی علم دینی برگزار می‌شود

نشست جریان‌شناسی علم دینی برگزار می‌شود

نشست جریان‌شناسی علم دینی با حضور عبدالحسین خسروپناه، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد در راستای تبیین علوم اجتماعی اسلامی و در ادامه نشست‌های قبلی، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های علم دینی نماید. اولین نشست این سلسله نشست جریان شناسی علم دینی است که با حضور عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

این نشست ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در محل سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

2015-10-27_100702

کد مطلب 2951829
خداداد خادم

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