پیش بینی تشرف بیش از۲۵۰ هزار زائر پیاده به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر با محوریت برنامه ریزی برای زائران پیاده و دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: اگر چه با تمهیدات اتخاذ شده آمادگی پذیرایی از حدود ۳۰۰ هزار نفر زائر پیاده در استان فراهم است ولی پیش بینی می شود امسال ۲۵۰ هزار نفر در این قالب به مشهد مقدس مشرف شوند.

وی گفت: باید تمام امکانات استان برای میزبانی از بیش از سه میلیون زائر دهه آخر صفر، بسیج شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده، حجم زائران پیاده سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ با رشد ۲۷ درصدی مواجه بوده؛ یعنی از رقم ۱۶۲ هزار نفر به ۲۰۶ هزار زائر افزایش یافت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی (ع)، گفت: این مهم یک موضوع محوری برای شیعیان است و بر اساس تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته اهتمام خود را برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن این راهپیمایی به کار خواهیم گرفت.

رشیدیان ادامه داد: پس از اتمام کار و به گونه ای که پیاده روی زائران اربعین تحت الشعاع قرار نگیرد برای تسهیل در روند ورود زائران پیاده حرم مطهر رضوی، مدیریت و ساماندهی آنان برنامه ریزی و تلاش می کنیم.

وی با تاکید بر حفظ رویکرد مردمی بودن این حرکت عظیم اظهار داشت: موضوع خدمت رسانی به زائران پیاده، صرفا یک بحث اداری نیست و مردمی بودن آن نیز بسیار مهم و اساسی است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید از فرصت حضور زائران پیاده در مشهد برای ارتقای فرهنگ میزبانی و مشارکت دادن مردم در این امر بهره ببریم.

وی توجه به موضوعات فرهنگی زائران را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: باید از این ظرفیت برای نهادینه کردن معارف اسلامی با رویکرد تقریب بین مذاهب و اشاعه فرهنگ رضوی استفاده کنیم.

رشیدیان خاطرنشان کرد: باید از هم اکنون برای موضوعات امنیتی، اسکان، تغذیه، بهداشت، اورژانس و حمل و نقل پیش بینی لازم صورت پذیرد و آمادگی کافی برای خدمت رسانی به زائران اعم از پیاده و سایرین، ایجاد شود.

استاندار خراسان رضوی از دستگاه های بحران مدار استان خواست تا نسبت به ارتقای آمادگی ها برای مقابله با حوادث غیر مترقبه، اقدام کنند.

وی تاکید کرد: نقطه محوری و کانونی تمام زائران، حرم مطهر رضوی است و لذا هماهنگی و تعامل با این مجموعه و استفاده از توانمندی های آستان قدس رضوی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رشیدیان آسیب شناسی نقاط ضعف سال های گذشته، استفاده از نقاط قوت و بهره گیری از تجارب موفق در این حوزه، برای ارتقای سطح رضایتمندی و بهره مندی معنوی زائران از فیض حضور در مشهد مقدس را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است در این جلسه، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران، مدیران کل هماهنگی امور رفاهی و فرهنگی زائران استانداری، فرمانداران شهرستان هایی که در مسیر تردد زائران پیاده قرار دارندو روسای کمیته های اجرایی ۱۲ گانه ذیل ستاد خدمات، سفر گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.