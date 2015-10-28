رفع تصرف ۵۰ هزار متر مربع زمین دولتی در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، ایرج علیزاده با بیان اینکه زمین تصرف شده کاربری صنعتی داشت، افزود: متصرفان بدون توجه به این موضوع اقدام به دیوار کشی کرده و به تصرف خود در آورده بودند.

وی افزود: این زمین در کیلومتر ۶ بندرلنگه ـ پارسیان واقع شده و پس از دیوارکشی اخطاریه های متعددی به شخص متعرض ارسال شد که نامبرده به آن بی توجهی نشان داد. در پی عدم توجه متصرف با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی رفع تصرف انجام و دیوار چینی ها تخریب شد.

وی ارزش ریالی زمین مذکور را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال ۱۴ مورد تصرف زمین در شهرستان لنگه با حکم قضایی رفع تضرف شده است.