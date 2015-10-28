بدشانسی های آرسنال با مصدومیت دو بازیکن تاثیرگذار

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب با نتیجه ۳ بر صفر مقابل شفیلدونزدی تن به شکست داد و از دور رقابتها کنار رفت.

چمبرلین در نیمه دوم این بازی از ناحیه ران دچار آسیب دیدگی شد و جای خود را به تئو والکات داد.

البته مصائب آرسن ونگر پایانی نداشت و ۱۱ دقیقه بعد والکات هم نیاز به درمان پیدا کرد. این بازیکن از ناحیه ساق پا دچار مشکل شده است. در خصوص مصدومیت والکات عنوان شده این بازیکن شاید پیش از ورود به زمین به درستی بدن خود را گرم نکرده است.

هیچکدام از مصدومیت ها به نظر جدی نمی رسند با این حال مسئولان آرسنال در آستانه دو دیدار مهم مقابل سوانزی و بایرن مونیخ باید منتظر بمانند و ببینند نتایج آزمایش ها به چه صورت است.