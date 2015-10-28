خبرگزاری مهر - گروه استانها: بارش اولین باران پائیزی از روز گذشته در استان کردستان آغازشده است و بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته روند بارشها همچنان تا روز شنبه بهصورت مداوم در استان کردستان ادامه دارد.
بارش اولین باران پائیزی در استان کردستان باعث آبگرفتگی شدید در معابر و خیابانهای شهر سنندج شده است بهگونهای که دیروز عصر شمار زیادی از خیابانهای هسته مرکزی این شهر با ترافیک شدید مواجه شده بود.
در بعضی از مسیرها بهویژه بلوار کردستان و بلوار پاسداران ترافیک شدید حاکم بود بهطوریکه بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، بعضی از وسایل نقلیه تا دو ساعت در ترافیک گرفتار شدند.
در کنار ترافیک سنگین در سنندج، داستان آبگرفتگی معابر نیز بار دیگر در مرکز استان کردستان خود را نشان داد و مردم و وسایل نقلیه را برای تردد در خیابانها و حتی کوچههای داخل شهر با مشکل مواجه کرد.
شامگاه سهشنبه با تشدید بارشها زیرگذر بلوار ضیاءالدینی در مسیر بلوار پاسداران سنندج برای ساعتها مسدود شد و در جریان این انسداد شماری از مردم گرفتار شدند که با حضور نیروهای امدادی آنها نجات پیدا کردند.
یکی از شاهدان این ماجرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زیرگذر بلوار ضیاءالدینی سنندج گفت: برای لحظاتی آب به داخل زیرگذر سرازیر شد و متأسفانه با توجه به اینکه این زیرگذر نیز حداقل استانداردهای لازم را نداشت مردم در آن گرفتار شدند که خوشبختانه با حضور نیروهای امدادی چندین وسیله نقلیه از داخل زیرگذر بیرون کشیده شدند.
این زیرگذر در حالی با اولین بارش دچار مشکل شد که در زمان احداث نیز بارها کارشناسان نسبت به غیراستاندارد بودن آن هشدار داده بودند که این هشدارها از سوی مدیران شهری سنندج با بیتفاوتی مواجه شده بود.
بارشها شب گذشته و امروز صبح هم در سنندج ادامه داشت تا شاهد استمرار آبگرفتگی در معابر این شهر باشیم بهگونهای که در محله بهاران سنندج شمار زیادی از خیابانها دچار آبگرفتگی شده بودند.
داستان عدم مدیریت آبهای سطحی در استان کردستان چندین سال است که از سوی کارشناسان و رسانههای جمعی هشدار داده شد که متأسفانه این امر همواره با بیتفاوتی مسئولان و مدیران شهری بهویژه شهرداری مواجه شده است و به همین دلیل هم با کمترین میزان بارشها مردم با مشکلات متعددی مواجه میشوند.
همچنین اداره کل هواشناسی استان کردستان طی چند روز اخیر در اخطاریههای مختلفی نسبت به بارش شدید باران و همچنین آبگرفتگی معابر هشدار داده بود.
در بخشی از متن این اطلاعیهها آمده است: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، سامانه فعال بارشی از اوایل روز سهشنبه پنجم تا صبح شنبه ۹ آبان به مدت چهار روز متوالی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هواشناسی استان کردستان در اطلاعیه آخر خود آورده است: این سامانه منجر به بارشهای قابلملاحظه بهویژه در روزهای چهارشنبه ۶ آبان، پنجشنبه ۷ آبان و جمعه ۸ آبان در استان میشود، به علت تداوم فعالیت بارشی این سامانه در برخی نقاط شهری امکان آبگرفتگی معابر وجود دارد و همچنین همراه با این سامانه و نیز متعاقب آن دمای هوا بهطور محسوسی کاهشیافته و هوا سردتر میشود.
گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نیز حاکی است که در دو مسیر اصلی و فرعی در این استان نیز میزان بارشها باعث ریزش کوه شده که با حضور بهموقع نیروهای راهداری این مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن بازگشاییشدهاند.
پلیسراه استان کردستان نیز به رانندگان وسایل نقلیه هشدار داد که هنگام تردد در جادههای استان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بهخوبی رعایت کنند تا شاهد وقوع حوادث رانندگی در این استان نباشیم.
نظر شما