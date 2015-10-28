۹۰ درصد صنایع کشور کوچک و متوسط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط زنجان افزود: باید دولت توجه ویژه ای به بخش صنایع کوچک و متوسط و توسعه زیرساختهای این بخش داشته باشد و روند موجود باید اصلاح شود.
وی با اشاره به سهم اعتباری بخش صنایع کوچک و متوسط و تأمین زیرساختهای آن ادامه داد: در زمینه سهم صنایع کوچک و متوسط از بودجه با دولت اختلافنظری نداریم ولی آنچه مهم است انتظار داریم در بودجه سال آینده سهم صنایع کوچک و متوسط و زیرساختهای صادرات معدنی و تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در حال حاضر کشور با مشکلات تورم، بیکاری و فقر روبرو است افزود: صنعت از ناحیه تورم آسیب میبیند، تورم، بیکاری و رکود همانند تبر بر پیکره اقتصاد فرود میآید.
رحمانی بابیان اینکه نیروی کار جوان بهعنوان یک امتیاز در کشور وجود دارد افزود: ایجاد یک فرصت شغلی را باید بهعنوان انجام یک پروژه بدانیم و هر جا که امکان ایجاد یک شغل وجود دارد همه مسئولان امر باید اقدام لازم را انجام دهند که توجه به صنایع کوچک یکی از زمینههای تحقق این مسئله است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب صنعت باید پیشدرآمد توسعه باشد افزود: این یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است.
رحمانی با اشاره به ذخایر و پتانسیلهای موجود در کشور گفت: کشور ایران دارای ذخایر و پتانسیل هایی است که ازجمله آنها صنعت و معدن و تولیدات کشاورزی است که بخش مولد اقتصادی کشور محسوب میشود و با توجه به کمآبی و خشکسالی باید به بخش کشاورزی یک تسهیلات خاص تعلق گیرد.
وی عنوان کرد: صنعت هر کشوری با تورم نمیتواند رشد کند باید تورم را کنترل کرد که خوشبختانه دولت تورم را خوب کنترل کرده اما درزمینه رکود باید برنامهریزی جدی انجام دهند وباتوجه به تعداد بیکاران در جامعه آمار ۳۰ واحد غیر فعال، قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای تأکید کرد: محور سیاستهای اصلی باید حمایت از واحدهای تولیدی بوده ومابقی سیاستها باید باسیاست اصلی تطابق داشته باشد که لازمه آن این است که جهتگیری درستی داشته باشیم، همچنین بودجه دولت در راستای این سیاست بهکار گرفته شود.
رحمانی گفت: کمیسیون صنایع و مجلس مجدانه از تولید ملی و هر کاری که منجر به تولید ملی شود حمایتهای لازم را انجام میدهد .
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخل باید محور برنامهریزیها باشد افزود: همه سیاستها باید حول محور تولید شکلگرفته و اجرایی شوند.
نظر شما