کنترل ترافیک وامنیت زوار اربعین در مهران با کمک پهپاد وبالن

به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار"حبیب الله جان نثاری"جانشین یگان های ویژه ناجا در بازدید از پایانه مرزی مهران باتاکید برآمادگی یگان ویژه برای خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) درمراسم اربعین گفت : یگان ویژه برای پذیرایی و ساماندهی بیش ازدو میلیون زائر در پایانه مرزی مهران آماده است که در این ماموریت بزرگ ، عظیم وحماسه ساز ،مسئولیت یگان ویژه در قالب قرارگاه ظفر برقراری نظم وامنیت زائرین و عملیات بزرگ مردم یاری در مرز است .

وی بابیان اینکه مرز مهران به عنوان مهمترین و امن ترین مرز زمینی کشور جهت اعزام زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین است افزود:کارکنان یگان های ویژه در راه ارائه خدمات به زوار امام حسین(ع) از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و در این راه مصمم و پای کار هستند.

سردارجان نثاری گفت :به منظور کاستن از مشکلات سالهای گذشته برای زائران در این شهر مرزی ، از سال گذشته تاکنون تلاش های دامنه داری برای توسعه امکانات زیرساختی شهرستان مهران بویژه در حوزه راه، مخابرات، پایانه مرزی و ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در این شهر آغاز شده که بخش هایی از آنها پیش از ایام اربعین امسال به بهره برداری می رسد.

جانشین یگان های ویژه ناجا در پایان از به کارگیری پهپاد وبالن برای کنترل ترافیک وامنیت زوار اربعین حسینی در مرز مهران خبرداد وخاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط قرارگاه ظفر امنیت زائران حسینی با استفاده ازپهپاد وبالن دراربعین تامین و کنترل می شود تا مشکلی برای این عزیزان به وجود نیاید.