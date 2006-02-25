ايرالكو عرضه آلومينيوم در بورس فلزات افزايش داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، مذاكرات هفته گذشته ايرالكو با بورس فلزات موجب آن شد تا از اين پس عرضه آلومينيوم به بورس افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، افزايش عرضه ايرالكو متناسب با تقاضاي بازار خواهد بود و به علت آنكه عرضه آلومينيوم متناسب با تقاضاي مورد نياز نبود، بازار از شفافيت لازم برخوردارنبوده است.

بدين ترتيب، حدود 700 تا 800 تن بر عرضه آلومينيوم به بورس فلزات افزايش يافت تا از اين طريق به تقاضاي بازار پاسخ مثبت داده شود.

اين گزارش حاكيست: اميد است كه از اين پس با افزايش عرضه آلومينيوم توسط ايرالكو به بورس ، شاهد بازار سالم و شفافي باشيم.

عبدالحميد كاشاني كاركزار فروش ايرالكو پيش از اين ميزان آلومينيوم عرضه در بورس توسط ايرالكو را در سال گذشته 92 هزار تن ذكر كرده و گفته است: چنانچه در سالجاري اين شركت تمام تعهدات صادراتي خود را انجام داده باشد و تعهد جديدي نيزنداشته باشد بيشتراز اين ميزان آلومينيوم در بورس عرضه خواهد كرد.